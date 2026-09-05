En Kiev, el improbable tiroteo entre dos servicios de inteligencia ucranianos expone su rivalidad a plena luz del día

El asunto podría parecer increíble si Ucrania no hubiera estado amenazada durante más de cuatro años por la invasión rusa. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció este viernes 4 de septiembre sanciones y una investigación tras un tiroteo esta semana entre miembros de los servicios de seguridad (SBU) y de la inteligencia militar (GUR) en Kiev. Un caso que pone de relieve la rivalidad entre estas dos poderosas organizaciones.

El miércoles por la mañana, varios medios informaron de un tiroteo en Kiev entre agentes del GUR (la dirección de inteligencia militar, dependiente del Ministro de Defensa) y del SBU (el servicio de seguridad de Ucrania, dependiente del Ministerio del Interior) en una zona residencial de la capital ucraniana. En las redes sociales están apareciendo vídeos de hombres uniformados intercambiando disparos en una calle de la capital.

El SBU dijo el jueves que este incidente “absolutamente inaceptable” entre agentes de las dos estructuras tuvo lugar mientras el SBU realizaba una búsqueda.

Según el SBU, esta operación estaba relacionada con una investigación sobre supuestos vínculos entre los servicios de seguridad rusos (FSB) y un comandante del Cuerpo de Voluntarios Rusos, una unidad militar ucraniana bajo el control del GUR. “Le Figaro” precisa que se trata de Stepan Kaplunov, un ciudadano ruso que lucha junto a Ucrania desde el inicio de la guerra. Es el subcomandante del Cuerpo de Voluntarios Rusos, “Unidad formada por ultranacionalistas rusos anti-Putin”. Y los detalles del diario francés: “El 1ejem En septiembre –un día antes del tiroteo– el Cuerpo de Voluntarios Rusos anunció que Kaplunov había sido secuestrado por desconocidos en el patio de su casa “sin ninguna información sobre los cargos en su contra”. » En realidad, según su abogado, habría sido “Detenido por el SBU a finales de agosto y devuelto a su apartamento el miércoles” para una búsqueda. “Fue durante esta búsqueda cuando hombres del GUR supuestamente intervinieron contra los agentes del servicio de seguridad de Ucrania, provocando el tiroteo”todavía informa “le Figaro”.

Varias personas resultaron heridas durante el tiroteo, indicó el SBU sin dar más detalles. Se trata de al menos tres agentes del GUR, según informa el periódico “Ukrainska Pravda”, transmitido por “le Figaro”. El GUR denunció el jueves en un comunicado de prensa una “campaña de desinformación” dirigido a “descrédito” la agencia “y sus unidades de combate”sin mencionar directamente el conflicto con el SBU.

Durante la jornada del jueves, el SBU publicó un vídeo en el que Kaplunov admite vínculos con el FSB ruso, y más retransmisiones “El Fígaro”. El subcomandante supuestamente afirmó haber recibido la misión de eliminar a los soldados ucranianos a cambio de una recompensa económica, según información del SBU comunicada a “Ukrainska Pravda”. “Este video fue filmado en cautiverio, bajo coacción, tortura y amenazas de muerte, fue filmado con el fin de justificar moralmente el secuestro ilegal de una persona”denunció por su parte su abogado Brovsky al periódico ucraniano.

El día después de los hechos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky detalló las circunstancias del tiroteo y denunció un “ incidente absolutamente vergonzoso”. “Dos personas involucradas en el tiroteo han sido oficialmente identificadas como sospechosas. (en una encuesta, nota del editor) : este es un agente del SBU y un agente del GUR”indicó el presidente ucraniano en su discurso diario el jueves por la tarde.

Este agente del GUR, presentado como Serguiï Ivanov, fue detenido tras el tiroteo y luego liberado el viernes y puesto bajo supervisión judicial durante una audiencia en Kiev, informaron varios medios ucranianos. Según el medio Slidstvo.info, se le acusa de haber “Intentó poner en peligro la vida de un agente de la ley”. Según este medio, hoy se celebrará otra audiencia sobre las medidas preventivas durante la investigación y sobre el agente del SBU mencionado por el presidente ucraniano.

“Todas las demás circunstancias del incidente también están bajo investigación”añadió Volodímir Zelenski. “Es importante que se establezca la verdad y que situaciones como ésta nunca vuelvan a suceder. »

“Aquí en Ucrania, las únicas personas a las que deberíamos disparar son los ocupantes rusos, en defensa de Ucrania. Nuestro Estado nunca tolerará más intercambios de disparos. »

Volodymyr Zelensky anunció, sin más detalles, que los jefes adjuntos de las dos agencias serían “despedido”. “Ambas entidades deben rendir cuentas”insistió. Le Figaro señala que el presidente ucraniano ya firmó un decreto por el que destituye al jefe del departamento de protección de los secretos de Estado del SBU, Oleh Khramov.

El incidente expuso la conocida rivalidad entre el SBU y el GUR, dos organizaciones poderosas, plenamente involucradas en la lucha militar contra Rusia.

La causa de este conflicto podría ser “el enfrentamiento personal y político” entre el jefe del SBU, Oleksandr Poklad, y el exjefe del GUR y actual jefe de la administración presidencial, Kyrylo Budanov, según el analista político Volodymyr Fessenko.

Los dos servicios también fueron citados, durante el verano, tras la muerte de Anastasia Berezovska, mujer sospechosa de haber colocado un artefacto explosivo delante del edificio en Mónaco donde residía el oligarca chipriota-ucraniano Vadim Ermolaev, ejecutada ella misma de varios tiros en la cabeza. Un miembro del GRU y un hombre presentado por su abogado como miembro del SBU fueron acusados ​​de homicidio intencional por parte de una banda organizada y detenidos por el asesinato de la joven.

Esta polémica se produce en un momento en que Volodymyr Zelensky recibirá el domingo una visita de emisarios de Donald Trump a Kiev, como parte de los esfuerzos de mediación estadounidense para encontrar una solución a la guerra. “Se reunirán en Moscú y Kiev. Contamos con una reunión en los próximos días”.afirmó el jueves el presidente ucraniano. El viaje se negocia desde hace meses.

A finales de julio, el presidente ucraniano habló por teléfono con los emisarios de Donald Trump –Steve Witkoff y Jared Kushner– para “revitalizar la diplomacia”. Esta visita será la primera a Kiev de Steve Witkoff y Jared Kushner desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el inicio de conversaciones por parte de su administración para tratar de encontrar una solución al conflicto.