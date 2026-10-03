Ataque a un vuelo de Flydubaï: la investigación sugiere un “acto terrorista”, Omán prohibió volar al copiloto

La investigación sobre el ataque a un vuelo de Flydubai ha establecido que el copiloto utilizó el hacha de emergencia de la cabina para atacar al piloto, calificándolo de “acto terrorista”informaron este sábado 3 de octubre medios oficiales emiratíes, citando al fiscal general.

El avión, que unía Emiratos con Israel y transportaba a 174 personas (166 israelíes y ocho tripulantes, según informes de los medios), tuvo que aterrizar de urgencia el miércoles en Arabia Saudí.

Las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades de los EAU revelaron que el copiloto “había comenzado a llevar a cabo un acto terrorista”afirmó el fiscal general emiratí, Hamad Saif Al Shamsi, citado por la agencia de noticias oficial WAM.

Precisó que el sospechoso “Atacó al capitán en la cabina usando el hacha de emergencia” desde la cabina e intentó “tomar el control del avión”. La investigación continúa “a fin de establecer todas las circunstancias del incidente y sus motivaciones”indicó.

Según estos mismos medios, se incorporó a Flydubaï tras dejar su empleador Oman Air y postularse sin éxito a Emirates. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que había “sufrió un adoctrinamiento islamista radical” Y “tenía la intención de estrellar el avión con sus pasajeros”.

El piloto del avión, el indio Smit Machchhar, fue aclamado en todas partes como un “héroe”contó cómo, herido, se había propuesto, en un último esfuerzo, abrir la puerta de la cabina y frustrar así el ataque. “Estaba tratando de salvar mi vida, pero sabía que no podía dejar morir a toda esta gente”explicó desde su cama de hospital durante una llamada con el primer ministro indio, Narendra Modi, cuyos servicios retransmitieron la secuencia.

“Sabía que era mi última oportunidad y que la puerta estaba ahí”dijo este piloto, con 17 años de experiencia, 11 de ellos como capitán. “Me seguían golpeando, pero abrí la puerta y entraron todos”. Luego, los pasajeros y miembros de la tripulación dominaron al atacante y recuperaron el control del avión, que pudo realizar un aterrizaje de emergencia.

Este sábado llegó a Tel Aviv el primer vuelo israelí procedente de Emiratos Árabes Unidos desde el atentado, según informa la web del aeropuerto Ben-Gurion. Este vuelo fue operado por la aerolínea israelí de bajo coste Arkia y aterrizó aproximadamente a la 01:10 hora local.

Tras el ataque, Flydubai suspendió su ruta y el viernes la compañía israelí El Al canceló vuelos especiales previstos para traer de regreso a Dubai a israelíes varados.