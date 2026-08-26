“¿Dónde y cómo matar a Barron Trump?” : la cabeza del hijo de Donald Trump puesta a precio en Irán, en un vídeo, por 10 millones de dólares

¿Barron Trump en la mira de Teherán? El domingo 23 de agosto, mientras Donald Trump anunciaba un nuevo conjunto de sanciones económicas destinadas a causar “el colapso” de Irán, los medios del país atacan al hijo menor del presidente estadounidense.

En un vídeo difundido por el Canal 3 estatal de Irán, titulado “¿Dónde y cómo deberíamos matar a Barron Trump?” » y que modela el barrio y la universidad del joven, el aparato mediático garantiza que esta última sea “completamente monitoreado”. Se habría ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares (8,5 millones de euros) por la cabeza de Barron Trump, de 20 años.

Mientras Barron Trump aparece vestido con una camiseta del club de fútbol Arsenal y con un mando de videojuego en la mano, una voz en off afirma haber encontrado una brecha en la seguridad desplegada alrededor del joven. Una mujer habría logrado burlar a los servicios secretos estadounidenses y comunicarse con él en privado a través de mensajes en Xbox.

“El Servicio Secreto de Estados Unidos está al tanto del vídeo y está investigando cualquier cosa que pueda percibirse como una amenaza para las personas a las que protegen. Nate Herring, portavoz del Servicio Secreto, responsable de garantizar la seguridad del presidente y su familia, dijo a CNN a través de un comunicado. Por preocupación por la seguridad operativa, no comentamos sobre asuntos de inteligencia relacionados con la protección. »

Donald Trump y su esposa Melania ya han sido blanco de ataques de Irán. En julio, la agencia de noticias Tasnim, afiliada a la Guardia Revolucionaria, difundió un vídeo titulado “¿Dónde y cómo matar a Melania Trump?” “. Allí también afirmó tener información sobre los movimientos y el sistema de seguridad de la primera dama, señalando sus hábitos de compra en tiendas de lujo como un ” debilidad ” y llamé “luchadores por la libertad” actuar para hacerle daño.

Un cartel en la Plaza de la Revolución Islámica de Teherán incluso mostraba al presidente estadounidense aparentemente muerto en un ataúd, con las palabras “Vamos a matar a Trump” escritas en inglés.

Estas amenazas se presentan como represalias tras el asesinato de varios ejecutivos iraníes, como el del ayatolá Ali Jamenei, el 28 de febrero, al inicio de la guerra en Irán. “Si no aplicamos la ley de represalia a Trump, si no castigamos al asesino de nuestro líder, el líder actual y los líderes de la República Islámica siempre tendrán que vivir en la clandestinidad”. dijo Mohsen Ghanbarian, un habitual de la televisión estatal, hablando ante una multitud reunida en Teherán el 30 de junio.

El presidente de Estados Unidos, por su parte, prometió el 20 de enero en una entrevista en el canal NewsNation que “Todo Irán explotaría” en caso de un atentado contra su vida, afirmando que Estados Unidos “borraría a la República Islámica de la faz de la Tierra”.

El gobierno estadounidense afirmó el lunes su deseo de “cortar todos los recursos económicos” de Irán y envió una firme advertencia a los países que continúan apoyando a Teherán, que ve esto como una “admisión de derrota” de los Estados Unidos. En una conferencia de prensa en Washington, el ministro de Finanzas, Scott Bessent, presentó un nuevo conjunto de sanciones que afectan no directamente a Irán sino a sus socios comerciales en materia de oro, tecnología, activos digitales, aviación y transporte marítimo. Sin embargo, no especificó cuándo entrarían en vigor ni qué países podrían encontrarse en la mira de Estados Unidos.