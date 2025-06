Así es como, al acercarse a las elecciones presidenciales, podría ganar victorias

Tiempo de lectura: 3 min.

Descifrado

En un informe publicado este jueves, el gabinete Greenlobby traza las pistas para ganar el cabildeo de “interés general” que se les llama, a favor del clima, el fondo marino, las energías renovables, etc. ¿Pero cómo hacerlo?





Oh, no cayó del cielo, la ley “moda anti-funcional”. Este texto, votado en 2024 en la Asamblea Nacional, buscó penalizar a las marcas textiles que producen ropa desechable, catastrófica para el medio ambiente. Discutido pronto en el Comité Conjunto Conjunto, la ley podría perder sus ambiciones iniciales. Pero para Greenlobby, seguirá siendo el ejemplo exitoso de un “cabildeo de interés general”, una práctica en la que la empresa parisina publica un informe, este jueves 26 de junio.





Nuevo hecho: este ataque a la moda rápida ha sido realizada conjuntamente por empresas (pertenecientes en particular a la Federación de ONG de la Federación de Mujeres) y las ONG ecológicas. Esto es lo que es el cabildeo del interés general, según Greenlobby. Estamos tan acostumbrados a asociar el sentido del “cabildeo” con los grupos industriales contaminantes, los gigantes agrofood, los hipermercados o las federaciones hostiles al medio ambiente, tipo FNSEA, que el término parece casi incongruente apegado al bien común. Sin embargo, si los gabinetes ejercen presión a favor de los cigarrillos, la comida chatarra o el regreso de los neonicotinoides, no hay razón para el clima, la biodiversidad, las energías renovables, la agricultura orgánica o la bicicleta no defendida con la misma eficiencia.





Y, de hecho, muchos activistas ecológicos hoy afirman la necesidad de jugar en los vestíbulos para avanzar en la lucha. En el “New OBS”, el cineasta y activista Cyril Dion, un ardiente promotor de cabildeo verde, exigió que un tabú fuera transgredido en el mundo militante: el del dinero. “La ecología ya no debería tener miedo de decir que necesita dinero para actuar de manera más efectiva y, en última instancia, para ganar victorias. Una cuestión de financiamiento de que la empresa GreenLobby, que, sin embargo, asesora a empresas y asociaciones, no aborda su informe.





Principal





Por otro lado, traza pistas estratégicas que, si fueron seguidas por los actores en el suelo, podrían avanzar algunas causas hermosas. Con una consigna: romper la “dinámica defensiva” que sufren la mayoría de las ONG para convertirlos en iniciadores. Hoy en día, a menudo se ven obligados a luchar contra las reformas explotadas por los lobbies y, por lo tanto, siempre están más rezagados, para obtener una actualidad favorable a los intereses privados. ¿Y si fuera lo contrario? ¿Si fueran los que fueron convertidos en directores?





Para hacer esto, primero sería necesario identificar algunas causas que merecen ser defendidas. Luego reúna “aliados naturales” en torno a estas causas: ONG, por supuesto, pero también y sobre todas las empresas. “Tenemos la intención de reunir a un ejército de DG (Directores Generales) comprometido, porque las empresas son interlocutores creíbles frente a Matignon y Bercy “explica al “nuevo Obs” Valérie-Luce Gramond, cofundador de Greenlobby. El que ofició como concejal de los ministros verdes Dominique Voynet e Yves Cochet, entonces como asistente parlamentario a la izquierda, tiene la ambición de organizar un tipo de casting “Reclutar a diez CEO capaces de dar quince horas de su tiempo” Para llevar, en sus sectores, reformas ambiciosas, lejos de la doxa neoliberal. “Algunas compañías defienden públicamente regulaciones ambiciosas, porque lo ven como una palanca para asegurar su actividad, una herramienta de innovación o protección frente a la competencia injusta”subraya el informe.





Esta convención de jefes cometidos sería responsable de reunirse para desarrollarse, “Con el apoyo técnico de los científicos”una ley de marco. Este es un pequeño punto técnico, pero lo que es importante: “Una ley marco permite establecer un curso ambicioso en un sector medio y largo plazo, pero sin discutir los detalles. Lo que importa es acordar lo esencial, establecer los principios principales”exhibe Valérie-Luce Gramond. A “Segunda ola” permitiría a estos jefes convencer a sus equivalentes en su sector, para que “Evidencias agrietadas”.





Ventana de tiro perfecta





Finalmente, esta ley del marco se propusiría a los tomadores de decisiones políticas (ministros, diputados, etc.). Este es, además, todo el truco del dispositivo: no esperar a que decidan legislar, sino ofrecerles un “kit” de reformas preparadas, que solo tienen que transformarse en una ley ambiciosa. “La elección presidencial de 2027 es una ventana de tiro perfecta para obligar a los candidatos a posicionarse en estos temas”quiere creer que Valérie-Luce Gramond.





Como los roles se revertirían, hostil a las leyes progresivas debería verse obligado a oponerse públicamente. Y aquí es donde se activaría el Cleaver de Media. Esta sería una cuestión de “Haz que cualquier oposición sea inaceptable”resume el informe de GreenLobby, designando a los votantes más reacios.





Por supuesto, los autores del informe no son ingenuos: saben que los vestíbulos “clásicos” son hábiles, poderosos y bastante capaces de intervenir en el caballero para bloquear todo lo que dañaría sus intereses. Es por eso que Greenlobby defiende más transparencia, incluida la“Obligación de publicación (…) de todas las reuniones entre los cabilderos y los fabricantes de decisiones públicas” y el fortalecimiento de las sanciones en caso de una falsa declaración de esta última. En resumen, una gran explosión de prácticas públicas, no fácil de implementar, pero esencial si queremos que el cabildeo cambie (un poco) de la cara.