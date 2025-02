Apple dirigida por una queja en Francia

La Liga de Derechos Humanos ha presentado una queja contra Apple y desafía la recopilación de grabaciones de su asistente, Siri, informa Radio Francia y «Le Monde». También envió un informe a la oficina del fiscal de París, basado en las revelaciones de un denunciante francés.





La Liga de Derechos Humanos (LDH) ha enviado un informe, así como una queja al enjuiciamiento de París, dirigido a Apple por violación de la privacidad, el procesamiento ilegal de datos personales y la práctica comercial engañosa, el informe Radio Francia y «Le Monde este viernes 14 de febrero. En el centro de esta queja contra X: la colección masiva de grabaciones del asistente virtual Siri.





«Le pedimos al fiscal que investigue, porque no tenemos los medios para investigar»explicó el presidente de la LDH, Nathalie Tehio, a Francia Inter este viernes. » Esto es para nosotros la protección de la privacidad y la protección de los datos personales. »»





Este informe se basa en las revelaciones del lanzador de alertas Thomas Le Bonniec, de 29 años, ex analista de datos de un subcontratista de Apple, que analizó las grabaciones de Siri todos los días como parte de la colección de multitudes («colección de multitudes») para mejorar la eficiencia del Respuesta de chatbot multilingüe. Un trabajo de escucha y transcripción que los usuarios ignoraron, a las revelaciones del analista que afirma que estos datos harían posible identificar al propietario de un dispositivo.









Este trabajo » consistió en verificar que las transcripciones de las conversaciones de Siri eran correctas o si tenían que corregirlasexplica Thomas Le Bonniec a la Unidad de Investigación de Radio Francia. Una gran parte de nuestro trabajo fue principalmente para identificar si eran grabaciones accidentales, «disparador accidental» en la jerga de Apple. »»





Por lo tanto, él y sus colegas escucharon, como parte de su trabajo, muchas grabaciones lanzadas por error: «Hay momentos triviales, impactantes o molestos en los que escuchas cosas muy íntimas e violentas que no se comparten con extrañosexplica. Conversaciones en cuestión de datos de salud, como alguien que habla sobre su esclerosis múltiple o aborto espontáneo. También escuchamos opiniones políticas o sindicales. Muchas grabaciones para niños en iPads. Recuerdo haber escuchado a alguien hablar sobre su cuenta bancaria en Suiza. Los colegas escuchaban regularmente parejas haciendo el amor. »»





Según Radio Francia, los diversos informes de Thomas Le Bonniec con agencias de protección de datos francesas o europeas desde 2020 no han activado ninguna investigación. Pero después de su testimonio y los de los ex empleados del proyecto Crowd Collect en agosto de 2019, Apple anunció suspender su programa de calificación Siri, asegurando que los datos procesados ​​por Siri no identifiquen a los usuarios.





25 mil millones de solicitudes procesadas por mes por Siri





Solicitado por la celda de investigación de Radio Francia, Apple asegura notablemente que «Siri fue diseñado desde el principio para proteger la confidencialidad de los usuarios» y que «Los datos de Siri nunca se han utilizado para crear perfiles de marketing y nunca se han vendido a nadie, en ningún lado».





La queja estima el número de registros tratados por la compañía Globe Technical Services en varias decenas, o incluso cientos de millones, informa Radio Francia. Apple evaluó recientemente su parte de que Siri trataba con más de 25 mil millones de solicitudes por mes en el mundo, recuerda la radio. Prácticas que, según la queja, son contrarias a las Regulaciones Generales de Protección de Datos (RGPD) que establece el consentimiento «Encendido» Usuarios antes de cualquier información personal.









También plantean preguntas en los Estados Unidos, donde la marca Apple enfrenta un momento clave: la justicia californiana debe decidir este viernes 14 de febrero, en los seguimientos de una apelación colectiva civil presentada por los usuarios estadounidenses de hechos similares. Estos usuarios acusan a Apple de haber registrado, tratado y mantenido sin su consentimiento sus conversaciones privadas, entre 2014 y 2024, y utilizaron estos datos con fines comerciales, no solo para mejoras de rendimiento. La firma niega sus acusaciones, pero abrirá un fondo para compensar el propietario de los usuarios de $ 20. Este acuerdo amistoso debe ser validado por la justicia californiana.