Trump anuncia la implementación de aranceles aduaneros del 25 % en aluminio y acero importados en los Estados Unidos

El presidente Donald Trump ha cruzado una nueva etapa el domingo 9 de febrero, en la ofensiva comercial que lanzó desde el comienzo de su mandato, prometiendo imponer aranceles aduaneros del 25 % sobre el acero y el aluminio importados en los Estados Unidos.









«Anunciaré las tareas aduaneras en Steel el lunes (10 de febrero) (…) Todo el acero que llega a los Estados Unidos tendrá un 25 % de deberes aduanales ”, dijo el nuevo inquilino de la Casa Blanca en el avión presidencial que lo llevó a Nueva Orleans para asistir al Super Bowl, la final de la liga profesional para el fútbol americano. El multimillonario republicano agregó que el mismo destino estaría reservado para aluminio importado.





Donald Trump también dijo que anunciaría «Martes o miércoles» del «Deberes de aduanas recíprocos»para alinear los impuestos de los productos que ingresan a los Estados Unidos sobre cómo los productos estadounidenses se gravan en el extranjero.





«Si nos gravan el 130 % y no los gravamos, no seguirá siendo así»dijo. “Esto no afectará a todos los países porque algunos imponen las mismas tareas aduaneras que nosotros. Pero aquellos que se aprovechen de los Estados Unidos serán devueltos de la misma manera «agregó.





La Unión Europea «Réplica» En todos los nuevos derechos de aduanas estadounidenses, anunció Jean-Noël Barrot, el ministro francés de Asuntos Exteriores, durante una entrevista en TF1 este lunes por la mañana. «No hay dudas cuando se trata de defender nuestros intereses»continuó, y agregó que la Comisión Europea tenía el mandato de actuar en esta dirección.





En una entrevista transmitida el domingo por el canal americano CNN, Emmanuel Macron había declarado que los europeos tenían que «Estar listo (…) reaccionar « a nuevas barreras aduaneras. El presidente francés también había advertido sobre las consecuencias de tal medida para los estadounidenses: «Si impone tareas aduaneras en varios sectores, esto aumentará los precios y creará inflación en los Estados Unidos. »»





Deberes aduaneros, armas económicas y diplomáticas





Desde la inauguración de Donald Trump en enero, los deberes aduaneros han estado en el corazón de su política económica y diplomática, visto como un medio para absorber el déficit comercial de los Estados Unidos tanto como una palanca para las negociaciones con los países dirigidos.





Desde el martes, los productos de China han sido deliciosos por las tareas aduaneras adicionales del 10 %, la medida en la que Beijing ha decidido replicar por recargos específicos en ciertos productos estadounidenses a partir del 10 de febrero.









Las exportaciones de México y Canadá a los Estados Unidos también deben infligirse inicialmente en los aranceles aduaneros (25 %) desde el martes. Pero Donald Trump les otorgó una suspensión de un mes de un mes después de recibir compromisos para fortalecer la seguridad fronteriza.