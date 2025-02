Después de la falta de censura del presupuesto, LFI quiere hundir la PS fuera de la NFP

Insumise France quiere excomulgar a los socialistas de la alianza de la izquierda: LFI acusó a la PS el miércoles 5 de febrero «Interrumpir» La PFN por su negativa a votar la censura del gobierno de Bayrou, acusaciones consideradas estériles e ilegítimas por el Partido de Olivier Faure.









El NFP «No se pueden reunir a las fuerzas de la oposición unidas contra el gobierno y uno de sus partidarios»acusó a LFI en un comunicado de prensa mordaz, apenas el presupuesto estatal de 2025 adoptado por la Asamblea Nacional gracias al rechazo de la moción de censura defendida por los rebeldes.





Solo 128 diputados aprobaron esta moción de censura el miércoles por la noche. Seis de los 66 diputados socialistas votaron por ello, en contra del consejo de su grupo. Por el contrario, hay 37 en los 38 diputados ambientales y 15 entre los 17 funcionarios electos del grupo de comunistas y ultramarina que votaron para derribar a François Bayrou y sus ministros.









«Nuevas alianzas»





«El movimiento rebelde ofrecerá una reunión a cada parte del nuevo frente popular que votó la censura para hacer balance y continuar sobre la base de una manifestación leal y claramente en oposición al macronismo»continúa el movimiento radical de izquierda, en el deseo de aislar a la fiesta a la rosa.









Los rebeldes ya han amenazado con presentar candidatos frente a los diputados socialistas salientes que no votaron por la censura en las próximas elecciones legislativas.





El jefe de PS Olivier Faure describió estos Oukases como «Número de Claquette»asegurando que » EL (Nuevo) El frente popular continuará existiendo mientras haya la voluntad de vencer a la extrema derecha «. Agregó que Jean-Luc Mélenchon no era “No es el líder del frente popular. Entonces nadie excluye a nadie «.









«Probablemente llegará el momento de la disculpa»también esperaba en X después de la publicación de la Rebeliosa Francia, en la red social, de una visual que lo muestra sonriendo junto a Marine Le Pen, cuyas tropas tampoco votaron.





«Nuevas alianzas»fue escrito en este visual, rápidamente eliminado por LFI. «Me rompe el corazón»comentó el patrón de los ecologistas marinos Tondelier en BFMTV, lamentando que el rebelde «Reserve los golpes más duros para sus socios políticos».









«Traficantes, mentirosos»





Durante una reunión en la noche en Angers, donde adoptó un tono resueltamente ofensivo, Jean-Luc Mélenchon, por su parte, castigó «La bajeza de las falsas oposiciones que, cuando deberían haber estado en conformidad con lo que afirman ser, abandonaron la línea de combate, abandonaron la trinchera».









«No queremos confundirse con estos traficantes, con estos mentirosos»continuó, denunciando en particular el «Petit-burguesía sectarismo de París» del vicepresidente y socialista candidato en el ayuntamiento del París Emmanuel Grégoire, quien defendió la posición de los socialistas antes durante el día en el hemiciclo de la asamblea.





Afirmando estar firmemente en oposición, los socialistas justifican su decisión de no censurar al gobierno por la necesidad de «Estabilidad» del país y la necesidad de proporcionarle un presupuesto.





«Los combatientes de la resistencia de hoy están en esta habitación»también lanzó Jean-Luc Mélenchon a sus activistas. «Sé muy bien qué comparación hago y si no les gusta, no me importa»agregó.





No Casus belli para ambientalistas y comunistas





Lejos de las diatribas rebeldes, los ambientalistas y los comunistas ya han anunciado que la decisión de la PS, aunque diferente de la suya, no representaba un Casus Belli.









Y Olivier Faure para afirmar que todos los diputados del nuevo frente popular iban «Juntos en la trinchera para luchar contra medidas muy regresivas» que será propuesto por el partido LR correcto, especialmente durante el día reservado para sus textos el jueves en la Asamblea Nacional.





También indicó que la PS presentaría después del voto final del presupuesto, el 19 de febrero, una nueva moción de censura «En contra de la» Trumpización «del gobierno de Bayrou» Después de las palabras de este último al «Sensación de inmersión» migratorio.