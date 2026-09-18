Guerra en Ucrania: Zelensky dispuesto a reunirse con Putin en el G20 en Miami, “imposible” para el Kremlin

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que estaba listo para reunirse con el líder ruso Vladimir Putin en la cumbre del G20 en Miami en diciembre, y el Kremlin respondió este sábado 12 de septiembre que esto era ” imposible “.

Cuatro años y medio después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, Rusia está aumentando sus ataques con misiles y drones, dirigidos a numerosas infraestructuras civiles, a costa de un número cada vez mayor de víctimas. Kiev también ha intensificado sus ataques de largo alcance en territorios rusos, especialmente contra refinerías y almacenes logísticos.

Washington intentó recientemente reactivar los esfuerzos diplomáticos estancados durante mucho tiempo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, con la visita de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner a Moscú y Kiev el fin de semana pasado.

Estados Unidos ocupa la presidencia del G20 este año. A principios de septiembre, el Ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, fue invitado a una reunión del G20 en Carolina del Norte, lo que provocó una “desmayo” entre los aliados europeos de Ucrania. Y la diplomacia rusa declaró este sábado que Moscú enviaría a determinados funcionarios a una reunión del G20 dedicada a la energía en Houston la próxima semana.

“Realmente espero poder anunciar en unas semanas cuáles serán los próximos pasos. Y espero que esto nos acerque al camino a seguir”.declaró Jared Kushner, yerno de Donald Trump, durante el foro de estrategia europea de Yalta en Kiev, declaraciones realizadas el viernes por videoconferencia y que estaban bajo embargo hasta este sábado. “Se trata de cuestiones terriblemente complejas. Pero creo que seguimos avanzando. Creo que el compromiso de ambas partes ha sido muy constructivo y positivo”.añadió.

Cuando la emisora ​​alemana Deutsche Welle le preguntó si se reuniría con Vladimir Putin en el G20 si ambos líderes fueran invitados, el presidente ucraniano respondió: ” Sí, claro. Tenemos que venir. Necesitamos reunirnos, hablar y tomar decisiones”. Y para agregar: “No son las palabras lo que importa. Lo que le voy a decir o lo que él quiera decirme, no importa. (…) Sólo cuenta el resultado. »

Al comentar sobre la reciente visita de los enviados estadounidenses, Volodymyr Zelensky dijo en la entrevista que tuvo lugar el viernes que se trata de una “buena señal”y que era importante que el dúo visitara Kiev además de Moscú. “Es una muestra de respeto a nuestro pueblo”señaló. El presidente ucraniano también anunció su plan de reunirse con Donald Trump a finales de septiembre, mientras Washington impulsa nuevas conversaciones entre Kiev y Moscú.

Durante la entrevista, Volodymyr Zelensky también reiteró su llamado a los aliados de Ucrania para que proporcionen más misiles para repeler los ataques aéreos rusos.

El Kremlin respondió inicialmente que aún no había tomado ninguna decisión sobre la posible participación de Vladimir Putin en el G20. “Aún no sabemos si iremos a Miami o no”dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a la agencia estatal Tass. Anteriormente, el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo al medio Izvestia que la cuestión “no se discutió”.

Volodymyr Zelensky consideró que Ucrania era “ahora estamos en una buena posición para negociar” porque ella es “mucho más fuerte en el campo de batalla que el año pasado”. El presidente ucraniano dijo a principios de semana que contaba con la reanudación de las conversaciones con Moscú y Kiev este mes para encontrar una solución a la guerra.

Rusia fue más reservada, creyendo que era “demasiado pronto” hablar concretamente sobre tal reunión. Varias rondas de negociaciones han fracasado en el pasado. La confianza entre ambas partes es baja y no hay indicios de que Moscú o Kiev hayan cambiado de posición.