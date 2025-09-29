Amenazas después del juicio de Sarkozy: la Unión de Magistratura denuncia el silencio de Macron

Publicado el 28 de septiembre de 2025 a las 11:51 a.m. Lectura: 1 min.







El sindicato de magistratura denunció este domingo 28 de septiembre, silencio este domingo 28 de septiembre “Ensordecedor” El presidente Emmanuel Macron con respecto a las amenazas de las cuales el presidente de la corte está dirigido a Nicolas Sarkozy en el caso de financiamiento libio llamado SO.





Dos encuestas fueron abridas el viernes por la oficina del fiscal de París después de seguir “Mensajes amenazos” Dirigiendo al magistrado parisino que declaró la condena del jueves al ex presidente a cinco años de prisión, con un próximo encarcelamiento.









“Si el arquero resignado de los SEAL (Gérald Darmanin) esta vez apoyó a la institución judicial, el silencio del Presidente de la República (Emmanuel Macron), el primer garante de la independencia de la justicia, es ensordecedor”estima en un comunicado de prensa que el sindicato clasificó a la izquierda.





“Confusión entre la libertad sindical y el acto de juzgar”





Según los términos del Artículo 64 de la Constitución, el Presidente de la República es responsable de la independencia de la Autoridad Judicial. Es asistido en esta misión por el Consejo Superior de la Magistratura (CSM), que condenó el sábado “Amenazas y ataques personales con el objetivo de cuestionar la imparcialidad de los magistrados” Habiendo condenado a Nicolas Sarkozy. Gérald Darmanin también condenó “Sin ninguna reserva” EL “Amenazas de intimidación y muerte que afectan a los magistrados”calificando estos hechos como“Absolutamente insoportable en la democracia”.









En su comunicado de prensa, el sindicato de los magistrados (SM) “Denuncia la confusión transmitida por ciertos medios y en las redes sociales entre la libertad de la Unión y el acto de juzgar”.





“El magistrado tiene derecho a expresarse como un sindicato sin que su imparcialidad sea cuestionada en el ejercicio de sus funciones”continúa el sindicato, agregando que “Personalmente apuntar a un magistrado es atacar el estado de derecho en sí mismo”.





El Tribunal Penal de París sentenció a Nicolas Sarkozy a cinco años de prisión con un próximo encarcelamiento para tener “Deja a su más cercano” Los colaboradores listan la Libia de Muammar Gadafi para financiar su campaña victoriosa en 2007.