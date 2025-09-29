



La misteriosa presencia de drones en Dinamarca y Noruega desde el 22 de septiembre continúa haciendo serias preguntas de seguridad. Si bien las bases militares danesas aún estaban abrumadas este domingo 28 de septiembre, y Copenhague será organizar una cumbre europea el miércoles y jueves, las autoridades locales y la OTAN tomarán varias medidas.





Dinamarca señala a Rusia, que niega toda responsabilidad. Moscú también advirtió a la Alianza Atlántica contra cualquier ataque contra su país, lo que causaría un “Respuesta resuelta”. “The TV BUS Canal de comunicación urbana” hace un balance de la situación.





• Los drones vuelven a volar sobre sitios militares daneses





Se observaron nuevos drones sobre los sitios militares en Dinamarca durante la noche por segundo día consecutivo, anunció el ejército danés este domingo 28 de septiembre. “Las fuerzas armadas confirman que se observaron drones en varios de sus sitios durante la noche. Se han desplegado varios medios”dijo el ejército en un comunicado. No ha proporcionado otros detalles sobre incidentes o la respuesta del ejército.









El sábado, el ejército danés dijo que se habían observado drones no identificados anteriormente “Varios sitios militares” Durante la noche de viernes a sábado, pero se negó a revelar otros detalles. La policía confirmó que“Uno a dos drones” se había observado el viernes por la noche cerca de la base militar de Karup, la más grande del país, que alberga a todos los helicópteros de las fuerzas armadas, la vigilancia del espacio aéreo, la escuela de pilotos y las funciones de apoyo.





Los vuelos de drones no identificados comenzaron solo unos días después del anuncio de Dinamarca por primera vez de armas de precisión de largo rango debido a la amenaza representada por Rusia “Para los próximos años”.





• Intrusiones en Noruega y Alemania el sábado









Alemania ha revelado que ha visto la intrusión sin precedentes el viernes de un “Enjambre” Drones en el norte de su territorio fronterizo en Dinamarca. El ministro del interior alemán, Alexander Dobrindt, dijo el sábado que tiene la intención de obtener la modificación de las reglas de seguridad aérea para las fuerzas armadas autorizadas a “Batir drones”.









• La OTAN fortalece su vigilancia en el Báltico





La OTAN anunció en la noche del sábado a este domingo el fortalecimiento de su “Vigilancia” y sus medios en la región báltica. Líderes de la alianza “Están en contacto permanente con sus homólogos daneses”subraya la OTAN.





“Fortaleceremos aún más nuestra vigilancia gracias a los nuevos medios”dijo Martin O’Donnell, portavoz del Comando Supremo de los Aliados en Europa, en un comunicado transmitido a la prensa. Estos medios incluyen inteligencia, vigilancia, reconocimiento y “Al menos una fragata de defensa aérea”dijo.









Frente a esta amenaza, la Unión Europea quiere fortalecer su seguridad, con un “Muro anti-drone”que una docena de países, incluidos muchos que han experimentado incursiones rusas, ahora consideran un ” prioridad “.





• Rusia advierte contra posibles respuestas





El Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió sobre cualquier ataque contra su país el sábado, lo que causaría un “Respuesta resuelta”mientras que Donald Trump llamó a derribar aviones rusos en caso de violación del espacio aéreo de la OTAN.





“Rusia está casi acusada de planificar un ataque contra los países de la Alianza Atlántica y la Unión Europea”le dijo al Tribune de la Asamblea General de la ONU. “Rusia no ha tenido y nunca ha tenido tales intenciones. Pero cualquier asalto contra mi país dará como resultado una respuesta resuelta. No debe haber dudas sobre este punto”agregó.





Hablando poco después en una conferencia de prensa, Sergei Lavrov insistió: “Si intentamos derribar una máquina voladora, sea lo que sea, por encima de nuestro territorio, en nuestro espacio aéreo, entonces creo que la gente se arrepentirá profundamente”.





• Cumbre europea en Copenhague, prohibidos vuelos civiles de drones civiles





Dinamarca ha anunciado que prohibiría todos los vuelos civiles de drones la próxima semana en su territorio para garantizar la seguridad de la cumbre europea que reunirá a los jefes del gobierno en Copenhague. Cualquier violación de esta prohibición es responsable de una multa o una sentencia de prisión de hasta dos años.





“Dinamarca dará la bienvenida a los líderes de la UE la próxima semana, y prestaremos especial atención a la seguridad. Por lo tanto, de lunes a viernes, cerraremos el espacio aéreo danés a todos los vuelos civiles de drones”dijo el Ministro de Transporte, Thomas Danielsen, en un comunicado. “De esta manera, eliminamos el riesgo de que los drones enemigos puedan confundirse con los drones legales y viceversa”agregó.





Thomas Danielsen dijo que el objetivo de esta prohibición era simplificar el trabajo de la policía y otras autoridades. “La policía está en alerta reforzada, y nuestras autoridades deben usar sus fuerzas si es necesario para proteger a los daneses y nuestros invitados”agregó. Esta prohibición permitirá que la policía no tenga que “Consagrado sus esfuerzos a los drones civiles” Que no plantean ningún problema para la seguridad y la policía, dijo. La policía danesa dijo el sábado que han recibido más de 500 informes de vuelos de drones del público danés, la mayoría de los cuales fueron despedidos porque se consideran sin intereses.