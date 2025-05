Alquilar lugares de prisión en el extranjero, ¿una buena idea falsa?

Tiempo de lectura: 2 min.

Descifrado

El Jefe de Estado habló de la posibilidad de que Francia encarcelara a sus detenidos en el extranjero, durante su entrevista el martes 13 de mayo en TF1. Una práctica que ya está trabajando en otros países europeos, sin éxito Frank y que aún plantea preguntas.





¿Buenos besos de Cayenne? El martes 13 de mayo, durante su larga intervención en la antena de TF1, Emmanuel Macron dijo que estaba abierto a la idea de “alabar” las celdas de la prisión en el extranjero. Shake sobre la pregunta de Robert Ménard y sus lubricantes de seguridad, el presidente de la república dijo que Francia “Alquiler, si es necesario, los lugares de prisión donde están disponibles”incluido en el extranjero. Por lo tanto, abunda en la dirección de las propuestas del guardián de las focas, Gérald Darmanin.









El objetivo es nivelar el hacinamiento de la prisión colocando prisioneros en las cárceles fuera de las fronteras francesas. “ Todos los países lo hacen, excepto nosotros “, Había engañado al Ministro de Justicia. En realidad, solo un puñado de estados europeos han recurrido o ya han utilizado este sistema de subcontratación penitenciaria, que plantea muchas preguntas.





Una experiencia mixta para Bélgica





Bélgica ha estado por delante en el asunto. Para desactivar sus prisiones, el reino alquiló entre 2010 y 2023 células en los países bajos vecinos. Se habían alquilado hasta 650 lugares en la prisión holandesa de Tilburg, considerada una extensión del parque penitenciario belga. Luego se firmaron los contratos con otros establecimientos.





Sin embargo, los resultados son semi-intendidos. La abogada Juliette Moreau, miembro del Observatorio de Prisiones Internacionales, evoca una falsa idea de buena idea con RTBF: “ Se da de baja completamente de las personas que fueron marginadas. No había una política de reintegración posible. Tampoco hay visitas familiares. »» También menciona costos significativos, en particular para la transferencia o movimiento de prisioneros. Restricciones que no han impedido que otros países sigan en Bélgica.





Detenidos daneses … en Kosovo





Dinamarca pasó el límite en 2021, enviando a algunos de sus detenidos a 2.000 kilómetros de sus fronteras en Kosovo. El contrato, que se extiende durante una década, proporciona 300 lugares disponibles para 2027 por 200 millones de euros. Están destinados principalmente a ciudadanos extranjeros que habrían violado la ley en territorio danés.









El ministro danés de justicia, Peter Hummelgaard, dio la bienvenida a la medida: ” Esto envía una señal clara a los delincuentes extranjeros: su futuro no está en Dinamarca y no deberían cumplir su sentencia aquí. Un acuerdo que preocupa el centro de Kosovo por la rehabilitación de sobrevivientes de tortura (KKRMT), que cree que existe el riesgo de que las condiciones de detención, el parque de la prisión, ya esté lleno.





En enero pasado, fue el gobierno sueco el que anunció el piso en el archivo. Aprobado por el Parlamento, la medida requiere encontrar un acuerdo con un tercer país dentro de la UE o el área de Schengen.





Francia, Monco europeo





El 1 de marzo de 2025, el Ministerio de Justicia presentó estadísticas en el respaldo, con un récord de tasa de ocupación del 130.8 % en las cárceles francesas en febrero. Mejor aún: 18 establecimientos o distritos penitenciarios informan una tasa mayor o igual a 200 %. Según un estudio publicado en junio por el Consejo Europeo, Francia es uno de los peores estados europeos en términos de hacinamiento de la prisión, detrás de Chipre y Rumania.









Paralelamente, Gérald Darmanin anunció al “Figaro” que una prisión de alta seguridad para los narcotraficantes más peligrosos debería estar operativo en julio. Muy inspirado por un modelo italiano que ya está en vigor, el ministro fue a Roma en febrero de 2025 para una visita de estudio. Si el objetivo declarado, según Gérald Darmanin, es “ Cortar prisioneros del mundo », La situación transalpina es denunciada regularmente por las ONG.