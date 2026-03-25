Tras las huellas de los “desaparecidos de Casamance”, 30 años después

Investigación El 6 de abril de 1995, dos parejas de turistas franceses desaparecieron en esta región de Senegal, escenario del conflicto sin resolver más antiguo de África. Tres décadas después, sus familias todavía esperan entender qué les pasó. De Saint-Étienne a Ziguinchor, “le TV BUS Canal de comunicación urbana” se sumergió nuevamente en este misterio sin resolver.

Sentada en el salón de su tía Eliane, con vistas al estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne, Clémentine Cave, de 35 años, admite no haber asumido nunca la desaparición de sus padres. Terminó aceptando su condición de huérfana, pero a pesar de sí misma, la esperanza permanece, latente y dolorosa. “Siempre nos decimos que volverán, ella soltó en un sollozo. Últimamente me he estado preguntando si es tan importante saber la verdad. Si, por el bien de todos nosotros, no sería mejor aceptar que nunca lo sabremos. Porque pensamos en ello todo el tiempo, todos los días. »

El 10 de abril de 1995, esta joven morena de ojos oscuros cumplía 4 años. No recuerda ese día en el que su vida, al igual que la de su hermana mayor, Marion, de 12 años, dio un vuelco. Sus padres deberían haber regresado ese lunes por la mañana a la capital del departamento del Loira, probablemente con las armas…