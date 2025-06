Publicado en



12 de junio de 2025 a las 7:30 am

Tiempo de lectura: 2 min.



Un año después de la disolución de la Asamblea Nacional, la izquierda se está preparando para el combate de 2027 en la mayor incertidumbre. Un rodante que desespere a sus votantes. Esta semana “The New OBS” les da el piso.





No es ardiente. Este dulce y eufemismo resume el estado de la izquierda a dos años de una elección presidencial crucial para el país. No es ardiente y está lejos de ser ganado por el flanco progresivo del paisaje político francés, más que nunca adjunto a la derecha y la extrema derecha. Si bien la concentración nacional parece estar garantizada en la segunda ronda en 2027, sea cual sea su candidato, y el derecho está lleno de contendientes, desde Edouard Philippe hasta Bruno Retailleau, la izquierda todavía está disponible en tantas fracturas.





Un año después de la disolución de la Asamblea Nacional, que había provocado la dinámica del nuevo frente popular y el comienzo del frente republicano, se está preparando para el combate de 2027 en la mayor incertidumbre. Es cierto que una buena parte de la izquierda cortó los puentes con Jean-Luc Mélenchon, ahora considerado como un rechazo por la mayoría de los franceses. Pero no es la reelección de un cabello Olivier Faure a la cabeza de un partido socialista siempre cortado en la mitad que trae una aclaración real. Durante el año pasado, ningún debate sustantivo ha permitido decidir las principales preguntas del país. La izquierda permanece enredada en su enfermedad crónica: demasiados candidatos, no suficientes ideas claras.









Este pisado tiene el don de desesperar a sus votantes. Esto es lo que surge del estudio cualitativo que “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” realizó en asociación con el Instituto IPSOS y la Fundación Jean-Jaurès y que estamos publicando esta semana. Dos años después de las elecciones presidenciales, hemos reunido dos grupos de control para investigar sus expectativas, uno compuesto por simpatizantes de Francia rebelde (LFI) y ecologistas, el otro principalmente de simpatizantes de la PS. El resultado es una fotografía indudablemente bastante fiel de la pluralidad representada por estos 30 % del electorado francés: una verdadera convergencia de valores, humanistas y progresistas; Una observación oscura en el estado del mundo y Francia; Un gran miedo a la victoria de la extrema derecha en 2027; Y una profunda divergencia sobre las soluciones que se proporcionarán, entre la radicalidad (simpatizantes rebeldes) y el reformismo (PS). Sin embargo, sería un error ver una nueva confirmación de la teoría de las “izquierdas irreconciliables”. Todos los encuestados aspiran a unirse a un figura de figura probable que rompa la maldición de la eliminación de la izquierda en la primera ronda, excepto la de Jean-Luc Mélenchon, percibido como un final muerto en su propio campamento.









¿Pero cuál? ¿Y para ofrecer qué? La pregunta sigue siendo completa cuando la lógica presidencialista de la Vmi Republic encierra a todos los contendientes en una raza estéril de pequeños caballos. Es la trampa eterna en la que la izquierda cae cada cinco años, deseando elegir su encarnación sobre todo el esfuerzo programático. En este juego, el PS es particularmente defectuoso, que no ha producido nada sustancial en términos de ideas del término de cinco años de François Hollande.





Olivier Faure, quien solo ha obtenido su renovación de unos pocos cientos de votos a su rival Nicolas Mayer-Rossignol, un defensor de una reafirmación de la línea socialdemócrata, ciertamente aclaró su posición al rechazar cualquier nueva alianza con Mélenchon. Pero es pedir una gran reunión de François Ruffin a Raphaël Glucksmann, en esta etapa muy hipotética. Como si la PS ya hubiera actuado, ya que solo debería ser el gran oficial autorizante de una votación que se jugará sin él. Como si, sobre todo, hubiera dejado de ser la principal fortaleza de la propuesta para un proyecto gubernamental para el país.





Sin embargo, es una de las leyes fundamentales de la política: no hay posible victoria sin ideas estructuradas, sin encarnación creíble sin mensajes articulados. Y para la izquierda, que ha decepcionado tanto a su electorado en los últimos veinte años, no hay una reconquista real sin un fuerte discurso para oponerse al populismo de la extrema derecha. Porque mientras los progresistas postergados, las ideas del derecho radical se basan en el país, lo que hace que cualquier mensaje alternativo sea más inaudible. Si ella no quiere tener una responsabilidad histórica en la victoria potencial de la extrema derecha en 2027, el social y el ecologista izquierdo deben unirse. Y finalmente trabajar en la definición de un proyecto creíble para el país.