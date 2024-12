¿A dónde se han ido los constructores?

Publicado el 5 de diciembre de 2024 a las 9:30 horas.

Emmanuel Macron, autoproclamado “salvador” de Notre-Dame inaugurado con bombos y platillos esta semana, es también el principal responsable del impasse político en el que se hunde nuestro país. ¿Cómo salir del embrollo que él mismo creó?

Los gobernantes pasan, Notre-Dame permanece. La catedral, que reabre sus puertas este 7 de diciembre, cinco años después del incendio que casi la destruye, ha visto pasar a 31 monarcas, 2 emperadores y 25 presidentes de la República. A la luz de estos ocho siglos de historia, la caída del efímero gobierno de Michel Barnier puede parecer, por tanto, anecdótica.

A lo largo de un fin de semana, la belleza cincelada de la piedra, los altos arcos nervados y las vidrieras iridiscentes darán una imagen hierática de nuestro país. En una visión global, la catedral resucitada confirmará su condición de icono romántico mitificado por Víctor Hugo, americanizado por Disney y elevado al rango de éxito mundial por una comedia musical indestructible.

Decenas de millones de turistas soñarán con visitarlo. Y esto, apenas tres meses después de los Juegos Olímpicos de París que emocionaron al planeta… “Podría comenzar un nuevo ciclo de apropiación popular hugoliana”profetiza el historiador Patrick Boucheron en nuestras columnas.

En su escritorio, en la plaza, el presidente no dejará de ensalzar este éxito de saber hacer y audacia tricolor ante una cincuentena de jefes de Estado, entre los que se encuentra Donald Trump. ¿No es Emmanuel Macron quien asumió el reto de reconstruir la majestuosidad gótica en apenas cinco años?

La resurrección de la catedral no puede hacernos olvidar los errores del poder

Pero este triunfo no será suyo. Porque la resurrección de la catedral no puede hacernos olvidar los errores del poder. Abrumada por la deuda, amenazada por la recesión, sin presupuesto, sin gobierno, sin mayoría, Francia se hunde en un impasse político sin precedentes. Y la primera causa de este problema es el autoproclamado “salvador” de Notre-Dame. En un año, el que reclamó “escribir la historia en lugar de sufrirla” desperdició sus recursos institucionales. En enero, un cambio de gobierno no era necesario: Emmanuel Macron se sintió inmediatamente ofendido por la popularidad del ambicioso Gabriel Attal en Matignon. Luego decretó la disolución, el 9 de junio, tras la aplastante derrota de su partido en las elecciones europeas. Una apuesta improbable y un pecado de orgullo que no sienta bien a una abrumadora mayoría de nuestros conciudadanos.

Regañado, el ex monarca republicano está más angustiado de lo que deja entrever. ¿Cómo salir del embrollo que él mismo creó? En la Asamblea, los debates presupuestarios sólo produjeron una muestra de divergencias dentro de la “base común” supuestamente apoyar a Michel Barnier y una escalada demagógica de las oposiciones a pesar de los peligros económicos y geopolíticos que se acumulan. Al final de un diálogo de sordos, el presupuesto “compatible con el PFN”, elaborado mediante enmiendas improbables y elogiado por la izquierda, quedó en minoría. Cualquier posible sucesor de Michel Barnier, que tendría la tarea de hacer aprobar una ley de finanzas, parece ahora condenado a la censura venga de donde venga. Esta negligencia podría obligar al presidente a un último extremo: la dimisión. Escenario preferido por casi dos de cada tres franceses.

Esto cumpliría los deseos de Marine Le Pen. Amenazada con una sentencia de inhabilitación inmediata en el juicio contra los cargos ficticios de su partido, la líder del RN cuenta ahora con una elección presidencial anticipada. Emulando a Trump, ignora su búsqueda de respetabilidad y satisface los impulsos de espíritu libre de su electorado. A riesgo de romper con los círculos económicos y el electorado de la derecha liberal. Al obtener concesiones del gobierno de Barnier y luego unirse a la izquierda para censurarlo, el contendiente nacional-populista está saturando el campo político. La derrota del RN en la segunda vuelta de las elecciones legislativas de julio de 2024 se desvanece.

Por su parte, Jean-Luc Mélenchon intenta frustrar la hipótesis de un gobierno de compromiso esbozado por los socialistas. Él también está jugando la carta de unas elecciones presidenciales antes de tiempo. Sin embargo, desde esta perspectiva, la explosión del Nuevo Frente Popular parece inevitable. El rebelde y su “programa innovador”rechazado por sus socios, corre el riesgo de comprometer una vez más cualquier intento real de conquistar el poder por parte de la izquierda. ¿Dónde están los constructores de la catedral?