Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado en



13 de abril de 2025 a las 2:02 p.m. actualizó el



13 de abril de 2025 a las 5:24 p.m.

Tiempo de lectura: 3 min.







Francia tendrá que darse cuenta «Un esfuerzo adicional de 40 mil millones de euros» El año que viene, un compromiso «Muy considerable»en la forma » básicamente « Los ahorros, necesarios para lograr su objetivo del déficit público del 4.6 % del PIB en 2026, anunciado este domingo 13 de abril, el Ministro de Eric Lombard.





El país ya se había equipado con un presupuesto para 2025 que proporciona cincuenta mil millones de euros en esfuerzos, reforzado esta semana por cinco mil millones adicionales de créditos de la reserva.





Francia es «Alerta de presupuesto»advirtió este domingo Eric Lombard en BFMTV, una situación que no está vinculada a la guerra comercial lanzada por los Estados Unidos, pero «Déficits acumulativos» del país.









Entre «40 a 50 mil millones» Los euros en ahorros son «Encontrar» Para el presupuesto 2026, también anunció la portavoz del gobierno, Sophie Primas, a la vanguardia de una conferencia sobre finanzas públicas convocada el martes por François Bayrou, destinada a crear conciencia sobre los franceses de los franceses de los franceses «Patologías» Presupuesto del país, cuya gran fragilidad se ve exacerbada por incertidumbres vinculadas al asalto proteccionista de los Estados Unidos.





«Fuera de la cuestión de aumentar los impuestos»





Es «Una ecuación difícil, pero el primer ministro ha cometido, el presidente de la república también, (…) no para aumentar los impuestos»Sophie Primas le dijo al «Gran Jurado» RTL/M6/Le Figaro/Senado público. Para el año 2025, el objetivo de un déficit al 5,4% del PIB «Es una cuestión de credibilidad en los mercados»Ella recordó, asegurando: «Sostenemos estos 5.4 %.» »





Además, para mantener el déficit presupuestario del 5,4% del PIB en 2025, es » posible « Que los esfuerzos son más de cinco mil millones de euros, dijo Eric Lombard. «Puede ser más ahorro porque está fuera de discusión aumentar los impuestos»prometió al inquilino de Bercy.





El esfuerzo de 40 mil millones de euros en 2026 llevará » básicamente « en «Ahorros». Pero «También puede ser un aumento en los ingresos relacionados con el crecimiento»quería tranquilizar a Eric Lombard.





«Con un 57 % del PIB de gasto público, puede reducir los gastos y mantener la calidad de los servicios»dijo, negándose a calificar esta política «Austeridad».





Para la sostenibilidad de la contribución de los ingresos más altos





Además, dijo «Desear» que la contribución diferencial sobre los ingresos más altos (CDHR), aplicado a los hogares más ricos, presentada como temporal y que establece una tasa impositiva mínima del 20%, o «Furible». «Tenemos un método radicalmente nuevo, con el Primer Ministro, que debe construir este presupuesto el martes»se lanzó.





Reaccionando rápidamente después de este anuncio, el líder de la Rebeliente Francia (LFI), Jean-Luc Mélenchon, juzgó que «La gente de Francia es tratada como Grecia en 2010». El líder de la izquierda radical se refiere en su mensaje a la crisis griega que había causado una crisis de toda la zona euro y obligó a Grecia a una cura de austeridad de severidad rara.





«Macronie presenta su factura (…). El equivalente del presupuesto de educación nacional»también escribe en un mensaje publicado en X.





La portavoz del gobierno, Sophie Prima, admitió este domingo que era «Ecuación difícil». Sin embargo, «El Primer Ministro ha cometido, el Presidente de la República también (…) no para aumentar los impuestos»recordó al «gran jurado» RTL/M6/Le Figaro/Senado público.





Para 2025, el objetivo de un déficit al 5,4% del PIB «Es una cuestión de credibilidad en los mercados»dijo, asegurando: «Sostenemos estos 5.4 %.» » Con respecto al mantenimiento de este objetivo, Eric Lombard por su parte sugirió que estaba » posible « que los esfuerzos adicionales son más de cinco mil millones de euros planificados. «Puede ser más ahorro porque está fuera de discusión aumentar los impuestos».





Deberes de aduana de los Estados Unidos al 10 %: «demasiado»





El Ministro de Economía fue cuestionado extensamente sobre los deberes de aduanas estadounidenses. Donald Trump recientemente se dio la vuelta y los trajo de vuelta al 10 % durante 90 días, lo que permanece «Demasiado»recordó al ministro. Si estas tareas aduaneras aumentaron del 20 % al 10 % para la Unión Europea,, «Tenemos la impresión de que estamos atraídos, pero no en absoluto»advirtió, enfatizando que el objetivo era «Regresar al libre comercio».









Cuando se le preguntó sobre la posible introducción de un «lo que sea que cuesta», como durante la pandemia de Cavid 19, el ministro era firme: «No tenemos los medios, por un lado, y luego, por otro lado, nuestra economía gracias a» lo que sea que cuesta «es sólido, nuestras empresas son sólidas».





Eric Lombard dijo que siguió «Con mucho cuidado» la situación y en particular «28,000 empresas que exportan a los Estados Unidos, el 40% (…) la mitad de su producción». «El momento no es distribuir dinero público que no tenemos. Debemos encontrar otras soluciones para apoyar a nuestros sectores industriales»agregó.