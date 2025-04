Hay proteccionismo y proteccionismo ...

Publicado en



19 de abril de 2025 a las 10:00 a.m.

¿La guerra comercial lanzada por Donald Trump Delight, a la izquierda, la orgullosa globalización? Tenga cuidado con los atajos, explica el empresario Eva Sadoun.





Para ir más allá





En su crónica económica del 7 de abril, mi colega malicioso Claude Soula me hizo pensar. Recordando la movilización alter -globalización de finales de la década de 1990 contra una competencia generalizada orquestada por la Organización Mundial del Comercio, escribe: «Hoy, el sueño de estos activistas toma forma, pero es el derecho populista lo que se da cuenta». Señaló una paradoja incómoda allí en cualquier caso, que Léa Salamé y Nicolas Demorand también se sometieron a François Ruffin en Francia, entre dos días después: «Durante años has estado pidiendo proteccionismo aquí, o en Europa. ¿Estás tan lejos de lo que Trump ha estado haciendo durante una semana?» preguntó el periodista. «No lo habría hecho de esa manera»respondió al diputado del Somme, llamando al piso de cien productos que, en Europa, merecen estar protegidos detrás de las barreras aduaneras. Un «sí, pero no» que esconde una pregunta más profunda: ¿es el proteccionismo hoy desde la izquierda o derecha? Y yo, que estoy a la izquierda, sensible a la defensa de Made en Francia y los agricultores contra la competencia de bajo costo, ¿me he convertido en Trumpist?





Fue pesado con esta pregunta que envié un SMS a Eva Sadoun, 34, emprendedor y autor de «An Economy to Us» (Actes Sud, 2022). «¿Trump, por medidas brutales e injustas, no pondrá fin a un libre comercio frenético luchado … por la izquierda?» »» Yo escribí. Mensaje al que ella respondió suavemente: «Es normal que te encienda porque en estas preguntas, la lectura de GA a la derecha …