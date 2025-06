14 ciudadanos y asociaciones presentan una apelación ante el Consejo de Estado por falta de protección ante el cambio climático

Tiempo de lectura: 3 min.

No publicado en un país de la UE, esta acción tiene como objetivo obligar al estado a cumplir con su plan para adaptarse al cambio climático, considerado insuficiente.





El 8 de abril, catorce víctimas y asociaciones climáticas, cuyas organizaciones en el asunto del siglo, habían arrestado al gobierno sobre la urgencia de actuar para la adaptación al cambio climático. En ausencia de una respuesta, presentan este miércoles 25 de junio, una apelación ante el Consejo de Estado el miércoles 25 de junio para obligar a la administración a fortalecer sus políticas de adaptación. “Juntos, pedimos la revisión del plan nacional para la adaptación al cambio climático (PNACC-3), así como una reunión con el Presidente de la República y el Primer Ministro para iniciar un diálogo político ahora, esencial frente a la urgencia climática”indique a los solicitantes en un comunicado de prensa.









El gobierno tuvo dos meses para responder. “Pero eligió el silencio y la inacción”arrepentimiento de los solicitantes. “Mientras tanto, tres personas murieron en el VAR debido a las inundaciones torrenciales. Mientras tanto, los líderes políticos no han modificado el PNACC-3, que todavía no tiene un marco vinculante y aún no tiene en cuenta las desigualdades sociales y territoriales frente a las consecuencias del cambio climático.»







Las catorce víctimas de víctimas y representantes de asociaciones ambientales que apelan en París el 3 de abril de 2025. El asunto del siglo





Esta acción legal no tiene como objetivo obtener una compensación personal para las víctimas, sino obligar al estado a fortalecer sus políticas de adaptación y tomar medidas concretas y efectivas para proteger “Toda la población”. La apelación se basa en particular en la obligación general de adaptarse al cambio climático a la responsabilidad del estado, deducida de la Carta del Medio Ambiente y reforzada por la ley europea.





“Cada vez que llueve, es ansiedad”





Es la primera vez en un país de la Unión Europea que los ciudadanos han atacado al estado por falta de adaptación. Las consecuencias ya están ahí: todos los riesgos combinados, casi uno de cada dos personas en Francia está sujeto a riesgos vinculados al cambio climático, estima el Ministerio de Transición Ecológica. Este es el caso de Marie Le Meledo, quien es una de las ciudadanas que atacan al estado en la corte: vio que su casa comenzó a romperse en 2020, dos años después de haber comprado y renovado su apartamento en Lilas, en Sena-Saint-Denis, debido a los movimientos de los suelos vinculados a las sequías y las lluvias.









“El piso estaba roto, las puertas y las ventanas ya no estaban abiertas …”dice la mujer joven de 37 años. “Han pasado cinco años … Hoy, el apartamento ya no es habitable.” Su experiencia no es un caso aislado: un censo reciente estima que 10.4 millones de viviendas en Francia construidas en áreas “moderada o fuertemente expuesta” en la RGA, o “remonse con arcillas”. O poco más de la mitad del parque único.





Este fenómeno no es el único problema que surge de la falta de adaptación. “¡Cada vez que llueve, es ansiedad!” Como nada ha cambiado, nos decimos que vamos, nuevamente, revivimos esta pesadilla … “, Así testifica a Jérôme Sergent, cuya granja ubicada en Rumilly en Pas-de-Calais, fue inundada ocho veces en cuatro meses, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024. Su tierra permaneció bajo el agua durante casi dos meses. “Ya es hora de que el estado nos escuche y tome el problema en el bajo, iniciando una reforma social al más alto nivel”pregunta hoy.





Financiación para financiamiento





Para las asociaciones de solicitantes, a pesar de la emergencia, el plan de adaptación nacional para el cambio climático, presentado por el gobierno en marzo de 2025, es “Un caparazón vacío”castigado en abril a la “nueva obs” Jérémie Suissa, de la asociación nuestro asunto para todos. Primero sufre de falta de seguimiento y evaluación, juzga al equipo legal que apoya a los solicitantes. “Con respecto al riesgo de sumersión marina, por ejemplo, los datos de referencia datan de 2009 y no tienen en cuenta los desarrollos climáticos recientes”ilustrado al mismo tiempo mmi Clément Capdebos.









Pero el plan presenta principalmente deficiencias con respecto a su financiación. El alto consejo climático (HCC) ya se estimó, durante su presentación, que “Francia aún no está lista” Para enfrentar los impactos del cambio climático. Antes de sacar la conclusión de que en esta etapa, “El PNACC-3 no cumple con todas las recomendaciones de la estrategia de adaptación de la Unión Europea”. Y por una buena razón: de más de 300 medidas, “Solo 48 han sido objeto de una evaluación de costo o presupuesto”subraya Cléo Moreno, coordinador legal del caso del siglo.





Por lo tanto, ciertos riesgos principales están dotados de cualquier presupuesto: este es el caso con la protección de la población contra las inundaciones que, hasta la fecha, no están financiadas. “Sin fondos, ¿cómo podemos creer que los residentes estarán realmente protegidos?” »»Crítico Cléo Moreno. Esta es una responsabilidad del estado. “Si no toma las medidas necesarias, inicia su responsabilidad ante los tribunales”.