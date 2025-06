YouPorn, Pornhub y Redtube reactivados en Francia

Por

El Tribunal Administrativo de París suspendió el decreto del gobierno el lunes que imponía a las plataformas pornográficas francesas para verificar la edad de sus usuarios pendientes “para ver si era compatible con la ley europea”.





Un revés para el gobierno y un retorno devastador. Después de una quincena de pantalla negra, los sitios de YouPorn, Pornhub y Redtube fueron reactivados en Francia por su propietario después de la suspensión del juez francés del decreto que imponen las plataformas pornográficas ubicadas en la Unión Europea para verificar la edad de sus usuarios.









Organizado en Chipre, el emprendedor Aylo, que posee los tres sitios, los había hecho inaccesibles a principios de junio para protestar contra la ley francesa de 2024, lo que obliga a los editores de los sitios X a establecer un sistema de identificación que impida que los menores accedan a ella, bajo la penalización de las sanciones de la gendaria digital y audiovisual, ARCOM, lo que puede ir en cuanto al bloqueo. La legislación en cuestión requirió el envío de una foto o un documento de identidad, proponiendo al menos un método que respeta el principio de doble anonimato que permite demostrar su mayoría sin revelar su identidad.





La decisión del Tribunal Administrativo de París, que suspendió el decreto el lunes mientras esperaba ver si era compatible con la ley europea, “Ofrece la oportunidad de reconsiderar enfoques más efectivos”explica un mensaje en la página de inicio de los tres sitios de Aylo, que defiende una verificación de edad en términos de dispositivos y su sistema operativo.





” Sigo totalmente decidido a hacer cumplir la obligación de verificar la edad en todos los sitios pornográficos (…) Esta pelea es mi prioridad “Reaccionó al ministro de Clara Chappaz digital en X, el consignador del decreto con Rachida Dati, especificando que el gobierno apelará ante el Consejo de Estado.









La inacción del Ministerio de Cultura en cuestión





En detalle, es el sitio de Xhamster, publicado por la compañía chipriota Hammy Media Ltd, que logró afirmar sus argumentos sobre la incompatibilidad del decreto con la ley de la UE. Un argumento que el gobierno era consciente pero que no se dignó a intervenir al timón para defenderse y contra el argumento. ” El ministro de cultura, a quien se comunicó la solicitud, no ha presentado observaciones en defensa Observe la decisión de la decisión.









Según los medios en línea informados, este punto incluso se transmitió aguas arriba a los servicios de Rachida DATI, pero sin que este último decidiera reaccionar antes de la jurisdicción.





Cuestionado por los mismos medios, el abogado Alexandre Archambault cree que “ Existe un método real de método en Francia, las autoridades francesas están en su papel al proteger a los menores, pero permanecen al lado del plato cuando legislan en su esquina. Para el abogado, esta regulación es de hecho cuerpos europeos.





En un comunicado de prensa publicado en reacción a la decisión del Tribunal Administrativo de París, Clara Chappaz subraya continúa en paralelo ” Trabajar con la Comisión Europea para fortalecer las obligaciones de los sitios pornográficos establecidos en la Unión Europea en materia de verificación de edad ».