21 de febrero de 2025



21 de febrero de 2025 a las 11:01 a.m.

Tiempo de lectura: 1 min.







Un primer reconocimiento de fallas. «El estado no estaba allí» En el caso de la violencia física y sexual que continuó durante varias décadas en la Escuela Notre-Dame-de-Bétharram, lamentó que el Ministro de Educación Nacional Elisabeth fue este viernes 21 de febrero en BFMTV y RMC.









Ella también consideró difícil de «Entiende por qué no actuamos antes» En este caso, lo que salpica al primer ministro François Bayrou. Fue Ministro de Educación Nacional en el momento de algunos de los hechos incriminados y varios de sus hijos fueron educados en este establecimiento católico.





El establecimiento casi bicentenario de los Pyrées-Atlantiques, con su internado residencial. «Estricto»está en el corazón de una vasta investigación sobre violencia, agresión sexual y violación en niños cometidos durante décadas. En total, el colectivo de víctimas de Betharram identificó 132 quejas.









El miércoles, tres hombres fueron puestos bajo custodia policial por presuntos hechos que abarcan «Entre 1957 y 2004».





Acelerar los controles de los establecimientos privados





El establecimiento, que casi nunca ha sido inspeccionado en treinta años, aparte de un cheque en 1996 que no había notado nada anormal, debe ser objeto de una inspección académica el 17 de marzo.





El ministro justificó el anuncio antes de esta inspección al explicar que los establecimientos controlados deben «Prepárese para proporcionar todas las piezas» En particular, con vistas a una evaluación de sus finanzas, dada la contribución significativa del estado al presupuesto de estas escuelas.









Ella señala que el gobierno quiere acelerar los controles de los establecimientos privados. «Con un objetivo del 40 %» En 24 meses, cuando estas inspecciones eran casi inexistentes antes. Ella sugirió no «Confianza» Inspecciones inesperadas.





Deplores de Elisabeth transmitido, además, un «Explotación política que puede ser realizada por MediaPart, por la rebelde de Francia» con ella, según ella, un objetivo de «Cuestionamiento político de François Bayrou»que niega haber estado al tanto de la violencia en Betharram.









«Mediapart, rebelde, Francia daría la impresión de que el único que no hubiera visto lo que debería haber visto, sería François Bayrou»continúa a Elisabeth Borne, mientras «Quejas por violencia sexual» ha sido «Presentado de 1998» Y «Ya sea que haya otros que probablemente no hayan visto o no reaccionar en ese momento».