19 de febrero de 2025 a las 3:36 p.m.

Donald Trump declaró firmemente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, señalando su impopularidad y la desviación de la ayuda estadounidense, y dijo que era «Mucho más seguro» En un acuerdo con Rusia, prometiendo una reunión con Vladimir Putin antes de abril.





El presidente estadounidense, entrevistado el martes 18 de febrero por la prensa en su residencia Mar-a-Lago en Florida, criticó a Volodymyr Zelensky por denunciar las discusiones rusas estadounidenses que se celebraron en Arabia Saudita como conversaciones «En Ucrania sin Ucrania».









«Estoy muy decepcionado» A partir de estas palabras, dijo Donald Trump, antes de embarcarse en un cargo contra Volodymyr Zelensky, que incluso acusó de haber iniciado el conflicto en Ucrania. «Hoy escuché» Oh, no fuimos invitados «. Bueno, has estado allí durante tres años. Deberías haberlo puesto fin hace tres años. Nunca deberías haberlo comenzado «se lanzó en la guerra, lanzada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. «El nuevo OBS» hizo valores.





• «Rusia quiere hacer algo»





Volviendo a estas discusiones de alto nivel entre los funcionarios rusos y estadounidenses en Arabia Saudita, en las que Washington y Moscú acordaron nombrar negociadores sobre la guerra, sin la participación de europeos o kiev, Donald Trump juzgó que habían sido «Muy bien» Y él se dijo a sí mismo «Mucho más seguro» En la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra.









“Rusia quiere hacer algo. Quieren poner fin a la barbarie salvaje «él aseguró. Cuando se le preguntó acerca de una posible reunión con Vladimir Putin antes de fin de mes, el presidente estadounidense simplemente se le presentó la cabeza y respondió: » probablemente «. Al llamar al presidente ruso por teléfono la semana pasada para considerar directamente con él un acuerdo del conflicto, Donald Trump había causado una ola de choques en Europa y Ucrania.





• Kyiv acusado de desviar la ayuda estadounidense





Durante su conferencia en Mar-a-Lago, también criticó a Ucrania por haber desviado parte de la ayuda estadounidense desde el comienzo del conflicto. «El presidente Zelensky me dijo la semana pasada que no sabía dónde se les dieron la mitad del dinero»argumentó al presidente estadounidense, antes de criticar la ausencia de elecciones en Ucrania desde la invasión rusa.





«Tenemos una situación en la que no hemos tenido elecciones en Ucrania, donde tenemos una ley marcial esencialmente y donde el líder de Ucrania, lamento decirlo, pero él es el 4 % de las opiniones favorables»respondió a la pregunta de si Washington apoyaría la imposición de elecciones sobre Kiev, como Rusia podría desear.









Cuando se le preguntó sobre la idea, que emerge y divide a los países europeos, a enviar tropas europeas de mantenimiento de la paz a Ucrania, respondió Donald Trump: «Si quieren hacer esto, es genial. Soy completamente favorable con eso «declarando que «Nosotros (los Estados Unidos) no tenemos que enviarlo allí, porque, ya sabes, estamos muy lejos».





El también llamó «Rebalance» Ayuda brindada a Ucrania entre Europa y Washington. «Les dimos, creo que 350 mil millones de dólares (…), es mucho y debemos reequilibrar con Europa, porque Europa ha dado una cantidad mucho menor que eso»dijo Donald Trump.





• Offré Zelensky, Jubileo de Lavrov





El presidente americano «Vive en un espacio de desinformación» Ruso, esta contraparte ucraniana Volodymyr Zelensky, en respuesta a las críticas de Donald Trump el miércoles. «El presidente Trump, a quien respetamos mucho como el líder del pueblo estadounidense, a quien respetamos mucho (…) desafortunadamente, vive en este espacio de desinformación»dijo Volodymyr Zelensky en una conferencia de prensa en Kyiv, acusando a esta desinformación de «Viniendo de Rusia». «Nunca debemos olvidar que Rusia está dirigida por mentirosos patológicos, no podemos confiar en ellos y que deben presionarlos»primero había instado a Volodymyr Zelensky en las redes sociales.









Por su parte, el jefe de la diplomacia rusa Sergei Lavrov dio la bienvenida a que el presidente estadounidense se haga cargo de la retórica del Kremlin para que Volodymyr Zelensky sea responsable del conflicto en Ucrania. Donald Trump es “Un político completamente independiente. Además, él es una persona que está acostumbrada a hablar con franqueza. Las personas como él generalmente no ocultan lo que piensan de personas patéticas como el Sr. Zelensky «dijo Sergei Lavrov, según la agencia de noticias estatal rusa Tass.





El presidente ruso, Vladimir Putin, dio la bienvenida a las conversaciones entre los jefes de diplomacia rusa y estadounidense. «Me informaron, los estimé positivamente, hay un resultado»dijo, según comentarios transmitidos por la televisión pública rusa. «Dimos el primer paso para reanudar el trabajo en campos muy diferentes»agregó.





La oficina del presidente estadounidense Donald Trump contra su homólogo ucraniano también ha causado malentendidos en París. Es parte de una serie de palabras «Falta comprensible» Quien cuestiona el » consistencia « Desde la posición estadounidense en este conflicto, la portavoz del gobierno francés dijo el miércoles. Emmanuel Macron se acercó en el Consejo de Ministros «La posición de los Estados Unidos a través de varios comentarios y a menudo económicos (expresados) por el presidente Trump»de los cuales «Estamos buscando consistencia en el tiempo»dijo Sophie Primas. «Las declaraciones de ayer están en esta línea (…) No entendemos muy bien la lógica estadounidense»ella agregó.