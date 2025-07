Vincent Bolloré y la fiesta de los devotos

En el gran siglo, los poderosos compraron una conducta al dedicarse. No hay duda de que, bajo el reinado de Louis XIV, el monseñor Vincent Bolloré, después de haber tomado tanta riqueza, interpretó a los corsos de las finanzas y reinó sin compartir en sus negocios, se habría unido a la compañía del Santísimo Sacramento, una cotería secreta que pretendía imponer el espíritu piadosa en los asuntos del reino. Recordamos que a pesar de su disolución en orden del rey, este “partido de devotos” logró censurar “tartuffe”, obra maestra de Molière que denuncia la intolerancia de uno de estos “Impostores” :: “El escándalo del mundo es lo que hace que la ofensa/y no es pecado tan pecaminoso”.









Trescientos cincuenta años después, la “fiesta de dévotes” ¿Tomaría el cabello de la bestia? According to the excavated investigation of our journalists Camille Vigogne Le Coat and Clément Lacombe on the political influence of the businessman, the interlocutors of Vincent Bolloré hear him talking about the angels, the devil, the “FDB” (“forces of the good”) and the “FDM” (“forces of evil”), which include the left, the press, the supporters, the supporters of the Active Aid … years old, the El multimillonario de Breton a menudo flanqueado por sacerdotes tradicionalistas se aferra a su moneda familiar: “De rodillas ante Dios, de pie ante los hombres”. ¡Ya no es solo una cuestión de comprar sus pecados, sino también los de sus conciudadanos! Más secreto que nunca, el jefe de Vivendi parece obsesionado con la idea de salvar a un Francia “ hija mayor de la iglesia “que él cree amenazada por el” gran reemplazo “. “En treinta años, Francia ya no será Francia que he conocido y que me gusta. Y eso, no puedo aceptarlo”, dijo. A su lado en esta cruzada, el empresario de Pierre-Edouard Sterin, otro patrón de derecho duro, está trabajando para financiar asociaciones, think tanks y candidatos reactivos. En febrero pasado, “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” descrito por el menú del plan de sonido para crear un “Ecosistema político y económico favorable” a la penetración de sus ideas.





¿Quién será el candidato de estos multimillonarios en las elecciones presidenciales de 2027? Marine Le Pen, su postura social y su tolerancia en términos de modales los erigen. No importa que ella se diga a sí misma “Extremadamente creyendo »»prefieren Jordan Bardella, pero creyente o bautizado, pero que no pierden la oportunidad de celebrar “Las raíces cristianas de Francia ». Vincent Bolloré interpretó a asesores literarios para el joven presidente del RN. Y desplegó la fuerza de ataque de su grupo editorial para garantizar el éxito de su primer breviario. En espera de la publicación este otoño del segundo, que se supone que celebra los valores del trabajo, los clientes reaccionarios también pellizcan por Bruno Retailleau. Muy conservador y pro-negocio católico, el Vendéen, ministro del interior y presidente de los republicanos, encarna la posibilidad, altamente deseable a sus ojos, de una fusión de la derecha y la extrema derecha. Ya se beneficia del poderoso relevo de los medios del Grupo Bolloré (CNews, Europa 1, “Le Journal du Dimanche” …). Una armada que dispara bolas rojas en el audiovisual público acusado de difundir “Dejó propaganda con sus impuestos”.









El eco de estos empresarios neomaurrasianos es tal que hace emuladores inesperados. “No es una coincidencia que Sterin y Bolloré estén teniendo en sus manos a las compañías de medios. Saben que es la mejor manera de orientar la conversación pública y, a largo plazo, de pesar en las urnas. »»explica el escritor y activista ecologista Cyril Dion que declara buscar “Fundadores capaces de poner dinero, mucho dinero, al servicio del interés general”. Para liderar la “batalla cultural”, el proyecto de turno, el grupo de expertos que milita para la descarbonación de la economía francesa ya ha obtenido 4.5 millones de euros en crowdfunding para pesar las elecciones presidenciales. Es poco en comparación con decenas de millones de esterinas o cientos de millones de bolloré. Pero la causa ecológica de los 30,000 cambiadores tiene como objetivo preservar nuestro futuro en lugar de resucitar un fanatismo de otra edad. Ángeles contra los viejos demonios?