Guerra en Ucrania: ¿hacia la reanudación de las negociaciones entre Moscú, Kiev y Washington?

Después de la visita de los enviados de Donald Trump a moscú y kiev, volodymyr zelensky dijo Este lunes 7 de septiembre se preparan para la continuación de las negociaciones para intentar relanzar el proceso diplomático destinado a poner fin a la invasión rusa de Ucrania. “Estamos coordinando nuestros próximos pasos. Estamos preparando las próximas reuniones y comunicaciones. Las propuestas de Ucrania son constructivas y siempre lo serán”. dijo el presidente ucraniano en Facebook.

Dijo que se había reunido con el equipo negociador ucraniano. “Tras nuestras conversaciones con los enviados del presidente estadounidense en Kyiv”. Steve Witkoff y Jared Kushner, emisarios de Donald Trump, se reunieron con Vladimir Putin en Moscú el sábado y luego viajaron a Kiev por primera vez el domingo, para reanudar los esfuerzos diplomáticos mediados por Estados Unidos destinados a poner fin al conflicto desencadenado por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Volodymyr Zelensky, sin embargo, no parecía optimista después de su reunión con Witkoff y Kushner, creyendo que la guerra probablemente continuaría este invierno.

Sin embargo, los negociadores estadounidenses informaron de una “nueva disponibilidad rusa para negociar”, anunció el Elíseo el lunes. “Los estadounidenses nos dijeron que había una nueva disposición rusa a negociar después de las elecciones a la Duma. (Cámara Baja del Parlamento ruso, 18 al 20 de septiembre, nota del editor) y que, en este contexto, era necesario prepararse para un nuevo inicio de la negociación”, indicó la presidencia francesa durante una sesión informativa telefónica.

El Eliseo descrito“alentador” EL “Reinvolucramiento de los negociadores estadounidenses” sobre Ucrania –que se ha visto eclipsada en los últimos meses por el conflicto en Irán– el hecho de que “informar sobre el deseo ruso de reanudar las negociaciones” y que los europeos “incluido en la conversación”.

El Kremlin le dijo el lunes “no excluir” una reanudación de las conversaciones “ formato tripartito » (Rusia, Ucrania, Estados Unidos), aunque juzgó que era “Todavía es demasiado pronto para hablar sobre el lugar y las fechas precisas”. “Es algo bueno”por su parte, saludó la presidencia francesa, aunque subrayó que sería necesario “garantizar que los europeos y los ucranianos sean sólidos en esta negociación y que se mantenga la coordinación con los estadounidenses, incluso en los temas más delicados”, como las cuestiones territoriales.

Este relanzamiento del diálogo “No permite concluir que de repente todo se resuelva pero da que pensar, la posibilidad de la diplomacia”, dio la bienvenida al Elíseo. “Ninguno de nosotros puede permitirse el lujo de ignorar cualquier posibilidad de avanzar hacia una negociación sólida, basada en parámetros creíbles”. añadió la presidencia francesa, destacando que “la guerra es caro » a todos.

Los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner informaron el domingo a Volodymyr Zelensky y, en secuencia separada, a los representantes del E3 (Alemania, Francia, Reino Unido) de su reunión de la víspera con el maestro del Kremlin Vladimir Putin. Este lunes, Steve Witkoff informó “progreso sustancial” durante esta visita. “Se han logrado avances sustanciales, incluidos avances hacia la organización de conversaciones tripartitas adicionales”, escribió el enviado estadounidense en X (ex-Twitter), en referencia a futuras discusiones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania.

Un alto funcionario presidencial ucraniano dice que los emisarios de Donald Trump han presentado nuevas propuestas “más eficaz” poner fin a la guerra, sin dar más detalles. Las propuestas estadounidenses tampoco han sido reveladas públicamente en este momento. “También tuve una reunión individual con Steve. (Witkoff) y jared (Kushner) para discutir el resultado del día. Lo más importante es seguir trabajando juntos”. Volodymyr Zelensky, por su parte, aclaró. En estas rondas de negociaciones del domingo también participaron representantes europeos (franceses, británicos y alemanes).

En 2025 se celebraron varias rondas de conversaciones lideradas por Estados Unidos entre Moscú y Kiev, sin que se lograran avances concretos para poner fin al mortífero conflicto. Las negociaciones están particularmente bloqueadas sobre la cuestión de los territorios ucranianos que Rusia pretende anexar. Los esfuerzos de Estados Unidos fueron suspendidos después de que estalló la guerra en Medio Oriente en febrero.