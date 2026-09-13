Conflicto comercial entre Washington y Ottawa: se prohíbe la entrada de alcohol canadiense a Estados Unidos, otros productos se gravan más

La Casa Blanca intensificó su conflicto comercial con Canadá el martes 9 de septiembre por la tarde, al prohibir la importación de ciertos productos canadienses, en particular el alcohol, y al aumentar los derechos de aduana sobre otros bienes.

Una gama de productos, desde colchones hasta lanchas a motor y carritos de golf, se verán afectados por un recargo del 50% a partir del 15 de septiembre, según un decreto presidencial. La prohibición de las importaciones, que afecta a todo tipo de bebidas alcohólicas pero también a un producto lácteo como el suero, entrará en vigor el 29 de septiembre, según otros decretos publicados al mismo tiempo. En uno de los anexos se señala que, por el contrario, determinados productos canadienses ya no estarán sujetos a un gravamen excesivo del 50%. Su lista es mucho más corta: el papel higiénico es uno de ellos.

Esta respuesta se produce cuando Ottawa acaba de imponer nuevos aranceles aduaneros a los productos estadounidenses, en respuesta a los recargos establecidos por Washington desde el 22 de agosto. Un funcionario del gobierno estadounidense dijo a los periodistas el martes que se había advertido a los canadienses que su reacción empeoraría las cosas.

Para justificar la prohibición de importar bebidas alcohólicas de Canadá, el presidente Donald Trump destaca el boicot, según él “discriminatorio”dirigido al alcohol estadounidense en Canadá. Desde el inicio de su ofensiva aduanera el año pasado, los canadienses han lanzado un boicot masivo a los productos estadounidenses: los vinos y el alcohol estadounidenses han desaparecido de los lineales en la mayoría de las provincias, que tienen el monopolio de su venta.