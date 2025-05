Varios miles de manifestantes contra la islamofobia en París

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado en



11 de mayo de 2025 a las 7:42 p.m.

Tiempo de lectura: 2 min.







Varios miles de manifestantes desfilaron en París este domingo 11 de mayo en la llamada de varias organizaciones y personalidades para denunciar “La progresión de la islamofobia en Francia” Y rinde homenaje a Aboubakar Cissé, un joven maliense asesinado en una mezquita du Gard.





“El racismo comienza con palabras y termina como Aboubakar”proclamó una señal visible en la procesión donde tuvieron lugar muchos representantes de la rebelde de Francia, incluidos Jean-Luc Mélenchon, Louis Boyard, Aymeric Caron, Aurélie Found o Eric Coquerel.





En medio de las banderas francesas y palestinas, los manifestantes cantaron en particular “No, no a la islamofobia”con varios lemas y letreros dirigidos al Ministro del Interior: “Incluso si Retailleau no quiere, estamos aquí”, “No son mujeres veladas, no son musulmanes, es retailleau que tengas que disparar”.





Reuniones en todas partes en Francia





Las organizaciones anti -racistas habían llamado a desfilar en la capital, donde la prefectura policial contaba con 3.700 participantes y los organizadores 15,000, y en otras partes de Francia: había unos 400 en Lille, alrededor de 200 en Lyon según la prefectura, 150 en Marsella según los organizadores y la prefectura de la policía.





MP LFI ÉRIC COQUEREL DEPLUIDO A “Aumento de la islamofobia de una manera innegable, hasta la muerte de Aboubakar Cissé en una mezquita”. “Nunca diremos suficiente la responsabilidad del ministro de Retailleau que se fusiona con el derecho y la extrema derecha”se lanzó, asegurando “Nuestros compatriotas de la confesión musulmana” eso“No lo dejaremos ir”.









“La islamofobia mata, duele, discrimina, humillaba … pare”¿Podríamos leer un letrero en Marsella, donde, en el mitin, también eran un sacerdote católico, el padre Joseph Sene, de 36 años, “Venir a apoyar a nuestra Hermandad Musulmana”y un pastor protestante, Bryan Parrish, de 63 años, para el cual “Podemos muy bien vivir juntos”.





Raising Antimusulman actúa





Los primeros tres meses del año registraron un aumento en los actos anti -musulmanes del 72 % en comparación con el período en 2024 con 79 casos identificados, según un cargo del Ministerio del Interior.





Yassine Benyettou, Secretario Nacional del Collective Red Jeunes y Co -Organizer of the Marche, deploró esta semana “Un miedo constante” crecer en la comunidad musulmana, creyendo que el “Discurso desinhibido” Parte de la clase política alimenta un clima anti -musulmán.









El asesinato de Aboubakar Cissé reavivó un debate sobre el mismo término de“Islamofobia”. Bruno Retailleau, cuya actitud en este caso fue criticada a la izquierda y por familiares de la víctima, dijo que“Hay una connotación ideológica del término” islamofobia “muy marcada frente a la hermandad musulmana, quien significa que en nuestro ministerio, tomamos la precaución de no usarla”. El primer ministro François Bayrou, por el contrario, defendió el empleo del término “Islamofóbico” en este caso.





Este debate encontró un eco en la procesión parisina el domingo con este letrero blandido por un demostrador: “No son islamofóbicos, es solo que no les gustan los musulmanes”.