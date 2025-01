«Una vergüenza»: El voto de varios eurodiputados LFI en Boualem Sansal criticó a la izquierda y a la derecha

» Lástima «, «Escándalo»… The vote of several MEPs LFI, including Rima Hassan, against a resolution of the European Parliament requesting the release of the writer Boualem Sansal, incarcerated since mid-November in Algeria, aroused an outcry this Friday, January 24 on the left as on the bien.





«¡Es una pena!» Francamente, se abstenga o vota en contra de un texto tan hecho donde no hay nada ideológico, nada histórico que sea cuestionable, es simplemente respaldo del encarcelamiento de un escritor inmenso en las cárceles y C ‘es profundamente escandaloso «dijo en BFMTV/RMC Raphaël Glucksmann, que se encuentra con los socialistas.





Los eurodiputados votaron el jueves a una abrumadora mayoría (533 votos por, 24 en contra y 48 abstenciones) una resolución para solicitar la liberación del escritor franco-algerio, así como otras críticas al poder argelino.





La delegación de Francia rebelde se compartió entre 4 votos en contra y 2 abstenciones. Rima Hassan votó en contra, mientras que Manon Aubry se abstuvo.





«Instrumentalización»





El ex rebelde François Ruffin dijo que era «Desacuerdo completo» Con el voto de sus antiguos camaradas. “El lugar de un escritor no está en prisión, ya sea que estén de acuerdo o no con lo que él escribe. Obviamente tienes que hacer todo para el lanzamiento de un escritor «reaccionó sobre Francia-Inter.









También salga a la derecha. «Te das cuenta de que esta resolución requirió la liberación inmediata de un hombre enfermo, un anciano. Y la Sra. Rima Hassan dice «No, me niego, voto». Es inhumano, es políticamente escandaloso. Y también le pido a LFI que se justifique a sí mismo «agregó el Ministro del Interior Bruno Retailleau en Europa1/CNews.





Rima Hassan se defendió en X al afirmar en particular «Oponerse a la instrumentalización que se hace» Desde el caso de Boualem Sansal por la derecha y la extrema derecha en las relaciones ya tormentadas entre Francia y su antigua colonia.









«Detengamos la hipocresía»





Bruno Retailleau admitió que Boualem Sansal era «Sin duda, el rehén de esta tensa relación entre los dos países» y preguntó «En el régimen argelino, un gesto humanitario».





Según el periódico diario francés «Le Monde», el poder argelino habría tomado malas declaraciones de Boualem Sansal a las fronteras de los medios franceses, reconocido por el extremo derecho, ocupando la posición de Marruecos según el cual el territorio del país estaba truncado Bajo ganancia de la colonización francesa de Argelia.









Para Raphaël Glucksmann, este voto es un argumento adicional para justificar la ruptura en Francia entre los socialistas y los rebeldes. “Nuestra visión del mundo, nuestros principios no son las mismas, nuestra relación con el debate público no es la misma. Detengamos la hipocresía «suplicó.