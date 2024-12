“Un acuerdo de mínimos, que no satisface a nadie y molesta un poco a todos”

Entrevista El acuerdo firmado en Bakú prevé que los países desarrollados movilicen 300 mil millones de dólares al año para el clima. Una cantidad decepcionante, pero se evitó lo peor, explica Romain Weikmans, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Libre de Bruselas.

Trescientos mil millones de dólares al año: esta es la cantidad que los países más ricos se comprometieron a liberar para ayudar a los más pobres amenazados por el cambio climático, durante la COP29. Un acuerdo que las naciones interesadas consideraron inmediatamente muy decepcionante. Financiamiento prometido para 2035 “es demasiado débil, demasiado tarde y demasiado ambiguo”lamentó el keniano Ali Mohamed, hablando en nombre del grupo africano. Porque si la promesa de los contaminadores históricos es mayor que el compromiso anterior de 100 mil millones de dólares al año, sigue estando lejos de sus necesidades, estimadas en alrededor de 1,3 billones de dólares.

Romain Weikmans, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Libre de Bruselas, trabaja sobre la gobernanza internacional del cambio climático y, en particular, sobre la cuestión de las transferencias financieras entre los países del Norte y del Sur. Analiza los resultados de estas negociaciones climáticas.

El acuerdo que acaba de firmarse en Bakú (Azerbaiyán) es muy criticado por los países en desarrollo, que califican de «migajas» los 300 mil millones de dólares anuales prometidos por los países desarrollados. ¿Es esta COP29 un gran fracaso?

Romain Weikmans No me parece. Por supuesto, esta COP resultó en un acuerdo mínimo que no satisfizo a nadie y enfureció un poco a todos. Dada la gravedad del cambio climático y la magnitud de las necesidades de los países en desarrollo para afrontarlo, es seguro que estos 300 mil millones de dólares hasta 2035 no son satisfactorios. Pero en el contexto actual, marcado por la reelección de Donald Trump como jefe de Estados Unidos y por grandes tensiones geopolíticas, haber llegado a un acuerdo ya es en sí mismo una pequeña victoria.

En general, se mantiene el nivel actual de esfuerzo financiero al que se han comprometido los países ricos. Por lo tanto, no hay un gran paso atrás… pero tampoco hay avances, en particular para resolver la enorme vaguedad que rodea la contabilidad de la financiación climática. Los países desarrollados, por ejemplo, seguirán contabilizando sus préstamos y donaciones de la misma manera, aunque los primeros, por supuesto, tendrán que ser reembolsados.

Pero realmente estamos muy lejos de los 1.300 mil millones de dólares esperados… ¿No es una decepción?

Los países desarrollados nunca habrían aceptado comprometerse a cantidades tan altas. La mayoría de los países europeos se encuentran hoy en una situación presupuestaria muy complicada, lo que les obliga a incrementar las medidas de austeridad. La UE, que es el mayor contribuyente del mundo, acepta ayudar a los países del Sur, pero no quiere ser la única en hacerlo, mientras fuerzas populistas desfavorables a la ecología ganan terreno en casi todas partes del interior de los Estados miembros. Sin embargo, Estados Unidos, que goza de una salud económica mucho mejor que él y ha emitido más CO 2 A lo largo de la historia, nunca han jugado realmente el juego, y Donald Trump ha prometido poner fin a la financiación proporcionada por Estados Unidos a los países del Sur.

El resentimiento de los países del Sur hacia los del Norte parece más fuerte que nunca…

Las cuestiones financieras han estado en el centro de las negociaciones sobre el clima durante treinta años. Los países ricos han construido su desarrollo sobre la base de la extracción y combustión de combustibles fósiles. Por tanto, su responsabilidad por el cambio climático es enorme. De ahí las exigencias de los países del Sur, que exigen recursos, en particular para adaptarse a los impactos del aumento de las temperaturas, que les golpean muy duramente. Pero las transferencias financieras Norte-Sur también responden a otro imperativo: el de lograr limitar el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, que ahora se produce principalmente en los países del Sur. Para evitar un descontrol total del cambio climático, los países ricos no tienen otra opción: deben ayudar a los países del Sur a descarbonizar su desarrollo.

¿Qué papel juega China en este tema?

China todavía disfruta del estatus de país en desarrollo según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNCCC). Su nivel actual de riqueza, así como sus emisiones de CO 2 históricos, que ahora son del mismo orden que los de Europasin embargo, lo acerca a los países del Norte. Oficialmente no está obligado a brindar apoyo financiero a otros países en desarrollo, pero lo hace en una escala cada vez mayor. La Unión Europea y Estados Unidos han insistido durante muchos años en que China y otros países todavía se consideran “en desarrollo”: Qatar, Israel, Corea del Sur, Singapur, Arabia Saudita, etc. – comprometerse a hacer más en materia de financiación climática. Con resultados limitados hasta el momento.

Acabas de mencionar a Arabia Saudita. Por su producción petrolera, es un país que tradicionalmente ha buscado obstaculizar la lucha contra el cambio climático. ¿Qué pasó en esta COP?

Sus negociadores continuaron su labor de obstrucción. Con cierto éxito. Un año después de la COP28, donde los países lograron por primera vez acordar mencionar la necesidad de “Transición lejos de los combustibles fósiles”, Se ha pospuesto la implementación del Acuerdo de Dubai. Lo que realmente no es nada tranquilizador para el futuro.

¿No muestra esta COP que las negociaciones sobre el clima, casi diez años después de la firma del acuerdo de París, están seriamente estancadas?

Ante un tema financiero explosivo y un contexto muy desfavorable, muchos temían un descarrilamiento total de las negociaciones sobre el clima. Sin embargo, la tan temida ruptura no se produjo. A pesar de la dureza de las negociaciones, ningún país quiso volcar la mesa. No es nada. Pero esta COP29 confirmó lo que ya sabíamos: el clima no es una prioridad en la agenda global de ninguna gran potencia.

Las COP generan mucha expectativa pero vemos claramente que no son tan centrales como creemos a nivel geopolítico. De hecho, se toman decisiones importantes en muchos otros lugares, como en el G20, donde la cuestión económica actualmente tiene prioridad sobre otras cuestiones. Las COP parecen cada vez más espacios de discusión de segunda categoría, confinados a temas esencialmente técnicos. El centro de gravedad del mundo no está ahí. Pero el problema del cambio climático no desaparecerá.