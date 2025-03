Túnez, «No hay adultos en la habitación» según IMed Daïmi

Publicado en



Durante meses, Túnez se ha estado hundiendo en un punto muerto financiero y social. Mientras que el presidente Saied acaba de desestimar a su primer ministro, el ex candidato para las elecciones presidenciales tunecinas, Imed Daïmi señala que «la ausencia de visión estratégica y voluntad política para llevar a cabo reformas sofoca cualquier perspectiva de recuperación».





«Adults in the Room», una película dirigida por Costa-Gavras en 2019, rastrea las negociaciones tumultuosas entre el gobierno griego de Alexis Tsipras y la «Troika» (Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional) durante la crisis de la deuda griega. Adaptado del libro del ex Ministro de Finanzas Yanis Varoufakis, la película retrata de los meses de conversaciones sin éxito, donde los «adultos» se niegan a firmar un acuerdo de presentación unilateral.





Este trabajo volvió a mí siguiendo las aventuras de las negociaciones entre Túnez y el FMI. Mi observación es final: no hay «adultos» en la habitación. A la luz del bloqueo final y detrás de escena de estas discusiones, Túnez parece estar empantanada en una crisis económica y política en la calle.





Elección populista de Kaïs Saïed





En octubre de 2023, el FMI anunció un acuerdo preliminar con Túnez por un préstamo de $ 1.9 mil millones, destinado a aliviar las necesidades de financiamiento urgente del país. La firma final se programó para diciembre de 2023, después de la aprobación de la junta directiva del fondo.





Sin embargo, este acuerdo está empantanado. Según Julie Kozack, directora de comunicación del FMI, el gobierno tunecino se negó a dar la bienvenida a la delegación del fondo programado para el 5 al 17 de diciembre de 2023. El 5 de enero de 2024, el Consejo del FMI en la lista de países que acusan más de 18 meses tarde en las consultas del Artículo IV, junto a Venezuela, Yemen y Haiti. Esta revisión tardía marca el fracaso de las negociaciones.





Este bloqueo es el fruto de una decisión unilateral del presidente Kaïs Saïed. Rechazándolos «Diktats» del FMI, compara las condiciones impuestas a «Una combinación ardiente junto a materiales altamente explosivos»creyendo que ellos «Amenaza la paz social». En un discurso ardiente en Redeyef en junio de 2023, empujó la retórica populista hasta declarar: «Solo nos arrodillaremos ante Allah. ¡Ningún Surah del Corán lleva el nombre del FMI! »»









Las condiciones del FMI incluyeron la reducción gradual de los subsidios subsidiados (combustible, electricidad, pan), una caída del 15 % en la masa del servicio público (una de las más altas del mundo en proporción al PIB), y la reestructuración de más de cien compañías públicas de más de las empresas, incluidos Tunisair, Steg, Soned y RNA.





Sin embargo, a pesar de su rechazo categórico, Kaïs Saïed no ofreció ninguna alternativa creíble. Sus declaraciones sobre la autosuficiencia y la valoración de los recursos nacionales, como el fosfato, siguen siendo una letra muerta. Desde su «golpe de fuerza» del 25 de julio de 2021, ha impuesto una visión populista, descartando cualquier posibilidad de diálogo constructivo con el FMI.





Gestión calamitosa de la crisis





El bloqueo del acuerdo con el FMI realizó Túnez en una crisis financiera y monetaria sin precedentes. Privado de liquidez, enfrenta escasez de productos básicos, inflación rampante y una caída en sus reservas de divisas. La inflación acumulada entre 2019 y 2024 ahora alcanza el 40 %, la mitad reduce el poder adquisitivo de los tunecinos, mientras que las reservas de divisas han caído por menos de cien días de importaciones.





Para llenar el déficit, el estado ha utilizado enormemente préstamos internos costosos, lo que agravó su deuda. La factura financiera 2024 proporcionó 16.5 mil millones de dinares ($ 5.2 mil millones) en préstamos externos, pero solo se levantaron 3.5 mil millones de dinares ($ 1.12 mil millones). El resto fue compensado por préstamos locales, con un peso de la inversión privada y el consumo.









Paralelamente, después de hacerse cargo de las órdenes del banco central y abolió su independencia de hecho, el estado usó disputas, inyectando 14 mil millones de dinares ($ 4.5 mil millones) en 2024, lo que intensificó las presiones inflacionales.





Reformas desviadas … sin consideración





Paradójicamente, el gobierno tunecino ha comenzado a aplicar ciertas medidas requeridas por el FMI. Sin embargo, no se benefició de los fondos prometidos. Los reclutamientos en el servicio público se han congelado. El reemplazo de jubilaciones está prohibido, con excepciones. Las importaciones de productos básicos se han limitado para reducir el costo de las subvenciones, lo que condujo a la escasez. Los precios del combustible se observaron cinco veces entre 2022 y 2024, con aumentos del 40 al 50 %. La electricidad, el agua y el gas también se han ajustado.





Ninguna medida social ha acompañado estas reformas, afectando en gran medida el poder adquisitivo de los hogares más precarios. Peor aún, se han implementado de manera desordenada, sin una estrategia clara o una visión a largo plazo.





«Soluciones» de Kaïs Saïed: puertas cerradas





Desde su elección en 2019, Kaïs Saïed se ha distinguido con discursos grandilocuentes, pero rara vez seguido por acciones concretas. La iniciativa de reconciliación penal, anunciada con gran fanfarria y se supone que informa 13.5 mil millones de dinares ($ 4.8 mil millones), solo recuperó 26.9 millones de dinares (8 millones de euros) cuatro años después según «Le Monde». Las empresas comunitarias, presentadas como una alternativa, no han generado ninguna riqueza significativa. La reestructuración de las empresas públicas, a pesar de los consignas y las visitas a los medios, no ha dado lugar a ninguna reforma sustancial. En ausencia de un plan creíble, Túnez se hunde en una crisis económica y social sin precedentes.





«Supervisión» italiana: mediación insuficiente





Italia, ansiosa por contener inmigración ilegal al Mediterráneo, ha erigido como mediador. En mayo de 2023, el presidente del consejo italiano Giorgia Meloni pidió apoyo «Pragmático» Para Túnez en la Cumbre del G7 en Japón. También prometió 700 millones de euros en ayuda y solicitó el apoyo de países como Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar según el periódico « Il foglio ”. Su Ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, invitó al FMI a «Ser flexibilidad» y desbloquear el préstamo. A pesar de estos esfuerzos, las negociaciones no tuvieron éxito, y el sobre del FMI permaneció congelado.









¿Qué hacer?





El fracaso de las negociaciones con el FMI representa un revés importante para una economía ya debilitada. Sin este préstamo, la ausencia de este apoyo financiero complica la capacidad de Túnez para honrar sus compromisos externos. En ausencia de una perspectiva clara, el país corre el riesgo de aumentar el aislamiento en la escena internacional y ve su acceso a otras fuentes de financiación …





Para salir de la crisis, un plan autónomo de reformas creíbles e inclusivas es esencial, asociando fuerzas políticas y sociales. Un diálogo nacional debe aclarar los esfuerzos necesarios y proteger a los más vulnerables. Este diálogo solo puede comenzar con medidas valientes: liberación de prisioneros de opinión, juicio de enjuiciamiento arbitrario, levantamiento del dominio de la justicia y la supresión de obstáculos a la sociedad civil.





Al restaurar la confianza, Túnez podría solicitar ayuda internacional, relanzar la inversión y preservar la paz social, al tiempo que recupera su credibilidad en los mercados financieros.





Hacia una visión estratégica





El desglose de las conversaciones con el FMI revela una crisis más profunda: la falta de visión estratégica y gestión económica. Para evitar el colapso, Túnez necesita una gobernanza sólida, capaz de conciliar el saneamiento de las finanzas públicas y la justicia social.





En última instancia, el futuro de Túnez dependerá de la capacidad de sus líderes para aprender del pasado y tomar decisiones valientes. De lo contrario, el país continuará empantanado en un ciclo de crisis, amenazando no solo su equilibrio socioeconómico, sino también los logros conquistados con tanto esfuerzo a lo largo de las décadas.





Como dice un adagio: “En un acuerdo equilibrado, no hay perdedor. »» Túnez debe elegir hoy entre populismo y responsabilidad. El tiempo se está agotando.





Imed daïmi es el fundador y presidente del Observatorio Raqabah, una de las organizaciones de la sociedad civil más activa en Túnez, especializada en la lucha contra la corrupción. Ex diputado, también es el ex director del presidente Moncef Marzouki (2011-2014).