Tsunami en Japón, terremoto en Rusia ... lo que sabemos sobre las alertas en el Pacífico

Un terremoto de magnitud 8.8, el más poderoso de la región en casi 73 años, golpeó el martes 29 de julio de la península de Kamchatka rusa, causando tsunamis en Rusia y Japón y desencadenando alertas en casi todo el país del Pacífico. “The Nouvel OBS” hace un balance.





• Un tsunami de 1.30 metros al norte de Japón





Un tsunami de 1.30 metros alcanzó este miércoles un puerto en el departamento de Miyagi, en el norte de Japón, a la 1:52 p.m. (6:52 am en París), dijo la Agencia Meteorológica Japonesa (JMA). La JMA ha mantenido sus alertas de tsunami, advirtiendo posibles olas de hasta 3 metros a lo largo de la costa del Pacífico de Japón.





Las imágenes en vivo en la televisión han mostrado personas que evacuan en automóvil o a pie a áreas superiores, especialmente en la isla norte de Hokkaido, donde se observó un primer altura de los primeros 30 centímetros. El NHK Public Channel ha transmitido una cobertura especial, con un presentador pidiendo a los habitantes que huyan de las costas: “Evacúe de inmediato para salvar sus vidas”.









Los empleados de la planta de energía nuclear de Fukushima (Norte), destruidas por un poderoso terremoto y un tsunami en marzo de 2011, fueron evacuados, dijo su operador. “Tsunamis golpeará repetidamente. No se aventure en el mar y no se acerque a la costa siempre que la alerta no se levante”advirtió a la Agencia Meteorológica Japonesa, que ha planeado olas de 3 metros.





“Los habitantes de las regiones donde se han emitido alertas deben evacuarse inmediatamente a lugares seguros, áreas elevadas o edificios de evacuación”insistió en el portavoz del gobierno japonés Yoshimasa Hayashi.





La alerta japonesa se relaciona con toda la costa norte y este del archipiélago, al sur de Osaka, así como a las pequeñas islas periféricas. Más allá de eso, así como en las bahías de Tokio y Osaka, el tsunami podría alcanzar 1 metro.





• Varios tsunamis en los kouriles





En el puerto de Severo-Kourilsk, en el norte del archipiélago ruso de Kouriles, varios tsunamis sucesivos sumergieron las calles, según el Ministerio de Situaciones de Emergencia. El estado de emergencia ha sido decretado en el distrito. “Todos han sido evacuados. Tuvimos suficiente tiempo, una hora entera. Así que todas las personas están en un área protegida de tsunami”dijo el alcalde Alexandre Ovsiannikov en una reunión con funcionarios locales.





“La cuarta ola de tsunami está rompiendo. La ola es muy grande, todo está inundado, toda la costa está inundadatestificó a un residente en un video publicado por Russian Media Izvestia. El agua se ha retirado una vez más, y volverá ahora. El puerto y las fábricas de la costa están completamente destruidos. »»









Según el alcalde de la ciudad citado por la agencia estatal rusa Tass, uno de los tsunamis resultó en los barcos abiertos después de arrancar sus anclajes.





“Todos hemos corrido en ropa interior con los niños. Afortunadamente, habíamos preparado una maleta”le dijo al canal público de Zvezda residente de Kamchatka, una de las áreas sísmicas más activas del planeta, en el punto de reunión entre las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte. “Esta es la primera vez que he experimentado un terremoto tan poderoso desde que he sido un adultoella continuó. Me derrití en lágrimas. Fue muy aterrador. »»





• Un terremoto de magnitud 8.8





Según el American Geophysical Institute, el terremoto de magnitud 8.8 en el momento del momento ocurrió alrededor de las 11:24 pm GMT martes (1:24 miércoles en París) 20.7 kilómetros de profundidad, a 126 kilómetros de Patropavlovsk-Kamthatsky, capital de esta región de la granja rusa.





Esta magnitud ha sido la más fuerte registrada en Kamchatka desde el 5 de noviembre de 1952, cuando un terremoto de magnitud 9 ocurrió prácticamente en el mismo lugar había provocado tsunamis devastadores en todo el Océano Pacífico.





El servicio sismológico de Kamchatka advirtió que se esperan hasta 7.5 réplicas.





• Ondas de más de 2 metros esperadas en Polinesia francesa





Se esperan olas de más de dos metros en la noche del martes a este miércoles (12:27 pm en París) a lo largo de las costas de la Polinesia Francesa, dijo la Alta Comisión. Una ola oceánica “Up de 1.10 m a 2.20 m” debe tocar el archipiélago de Marquesas, y en particular las islas UA Huka, Nuku Hiva y Hiva OA. Se planea el impacto “Desde 00:57” Hora local (12:27 p.m. hora del miércoles París), escribe el Alto Comisionado de Polinesia Francesa en un comunicado de prensa. “Las sirenas sonarán en las tres islas interesadas, alrededor de las 11 pm, o 2 horas antes de la llegada de la ola”Él especifica. Las otras islas de las Marquesas se verán afectadas por olas de una altura entre 0.60 y 0.80 m.





La población amenazada es actualmente “Seguridad en lugares de retiro predeterminado por adelantado, y se está preparando para pasar la noche en el refugio”explicó Xavier Marotel, Secretario General de la Alta Comisión en una conferencia de prensa transmitida en vivo en las redes sociales.





“Estamos en un fenómeno que tendrá lugar en medio de la noche y que puede durar de 4 a 6 horas. Quizás habrá un segundo, incluso una tercera ola, es un fenómeno que es clásico, por lo que es necesario refugiarse en la duración y no pensar que después de la primera ola, está terminada”advirtió.





• Evacuaciones en el resto del Pacífico





China ha emitido una alerta de tsunami para varias áreas de su costa. Filipinas también instó a los habitantes de la costa este a moverse hacia el interior de la tierra y aconsejaron a los pescadores que ya estaban en el mar que se mantuvieran alejados de las aguas profundas.









El mismo mensaje en el archipiélago estadounidense de Hawai, amenazado por olas de 3 metros o más. “La gente no debería, y repito una vez más, no debería, como hemos visto en el pasado, mantenerse cerca de la costa o arriesgar su vida solo para ver cómo se ve un tsunami”lanzó a Josh Green, el gobernador estatal. “No es una ola ordinaria. Si te sorprende un tsunami, te matará”advirtió.





En la otra orilla del Pacífico, Perú y México declararon la alerta al tsunami en su costa, así como al Ecuador que tenía las playas y los puertos del archipiélago de Galápagos. Colombia ordenó a los habitantes temprano este miércoles evacuar las playas y las áreas costeras de dos departamentos bordeados por el Pacífico, informó el miércoles la autoridad de gestión de riesgos. Los tsunamis de 1 a 3 metros también son posibles en Chile, Costa Rica y otros archipelagos.





Estados Unidos ha emitido una serie de alertas de diferentes niveles a lo largo de la costa oeste de América del Norte de Alaska a toda la costa californiana. Las alertas de tsunami se han transmitido en teléfonos móviles en California, según periodistas de la Agencia France-Presse.