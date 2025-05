Trump “¿Siempre se lleva bien” con Putin?

Publicado en



Durante la campaña, había prometido arrestar el conflicto en Ucrania, esta “guerra Biden” como lo llamó, “en veinticuatro horas”. La situación de tartamudeo en la región exaspera al presidente estadounidense, quien cree que es traicionado por su homólogo ruso pero no renuncia a calificar como un “pacificador”.





El 25 de mayo, después de los nuevos bombardeos civiles en Ucrania por el ejército ruso, Donald Trump se quejó, en su red social social, de la actitud de Vladimir Putin, que describió como ” enojado “. “Putin mata a mucha gente sin razón y me pregunto qué le pasó”también dijo el inquilino de la Casa Blanca, agregando: “Lo he conocido desde hace mucho tiempo. Siempre nos llevamos bien”. ¿Deberíamos entender que este ya no es el caso?









De hecho, desde las discusiones de Estambul y la llamada telefónica entre los dos presidentes el 19 de mayo, las ofensivas rusas se redoblan en el frente. Si Trump dice que considera nuevas sanciones contra Moscú, tales amenazas, repetidas regularmente durante meses, no se materializan, por lo tanto, pierden su credibilidad. Especialmente porque generalmente están hechos entre dos puertas o dentro de Air Force One, como si fueran improvisados.





Estas palabras de exasperación con respecto a Putin no son sinónimos de apoyo a Volodymyr Zelensky, el presidente estadounidense que nunca ha perdonado a su homólogo ucraniano por no haber interferido a su favor en 2019 contra el negocio de Hunter Biden en el país. Sobre todo, Trump está convencido de que Kiev intentó que Hillary Clinton lo venciera en 2016, y mantuvo un gran resentimiento.





La ilusión de un “acuerdo” económico





¿Dónde está la relación entre Trump y Putin? Esta es una de las preguntas que todo el mundo está haciendo. ¿Qué estaban de acuerdo, durante los años “Mar-a-Lago”? Todo indica que el presidente ruso continúa planteando las subastas, cuestionando el acuerdo sellado por vía oral, del cual no conocemos los detalles, pero que, si descifemos las pequeñas oraciones de Trump, probablemente gira en torno a la apertura de los mercados rusos para las empresas estadounidenses, a cambio de un levantamiento de sanciones, del abandono de los territorios ucraninos conquistados y, en el fin de los Estados Unidos, de los Estados Unidos de Kyiv.









Pero todo esto está condicionado a la firma de un alto el fuego. Sin embargo, al no ejercer una presión real sobre el jefe del Kremlin, Trump ya permite que Moscú continúe debilitando al oponente en el frente, para obtener nuevos territorios y, por lo tanto, para sentarse en una posición de fuerza a una posible mesa futura de negociaciones.









El presidente estadounidense, que aseguró finaliza el conflicto “En veinticuatro horas” Durante la campaña, hoy se ve exasperada por la continuación de la guerra y no entiende que, del lado de Putin, el ángulo de “negocio” no es suficiente para estar de acuerdo. Este prisma económico y comercial, que domina a Trump en la diplomacia, explica por qué, desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero, el magnate inmobiliario Steve Witkoff, un especial de propiedad especial en el Medio Oriente, que representa a los Estados Unidos en Rusia (a veces en discusiones directas con el jefe de Kremlin) y no el secretario de estado, Marco Rubio, o el especialismo especial en Ukrina.





Dominar la historia





Trump, molesto por Putin, quien rechazó la oportunidad de conocerlo en Estambul y habló el primero a la prensa después de su intercambio telefónico del 19 de mayo, probablemente entendió que no pondría fin a la guerra. En consecuencia, se enfoca en la firma de un alto el fuego rápido, que puede ilustrar con una foto con el presidente ruso. Tal escenario, que no tiene nada que ver con la paz duradera (Trump sabe algo al respecto desde el conflicto congelado en el Donbass durante su primer mandato), le permitiría afirmar que él era el único capaz de provocar el cese incluso temporal de las peleas.









La historia “Trump, Paacemaker” ha liderado en el ala, y sin embargo, el presidente estadounidense continúa promoviéndolo, moviendo la paz estratégica y la tregua temporal y preparando la opinión para una desconexión de su país en Europa. Putin, que debe aprovechar la ventana de disparos de la presidencia de Trump, podría ser tentado, lo que le daría la oportunidad de rearmar y por qué no levantar las sanciones estadounidenses. Pero él es maestro de su decisión. Si reanudara la guerra más tarde, en unos meses o en varios años, Trump no se consideraría responsable y, por lo tanto, abandonaría Europa, este y occidental, solo frente a esta amenaza. Podría repetir, entonces, que tiene “Entusiasmado” Y que merece el Premio Nobel.





