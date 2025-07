Trump anuncia 30 % de deberes aduaneros para la Unión Europea a partir del 1 de agosto

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado el 12 de julio de 2025 a las 3:10 p.m.

Actualizado el 12 de julio de 2025 a las 8:07 p.m. Lectura: 2 min.







El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado 12 de julio, la impuestos de los deberes aduaneros del 30 % para México y la Unión Europea el sábado 12 de julio, nuevamente aumentando las tensiones comerciales nuevamente.









Estos deberes aduaneros entrarán en vigor el 1 de agosto, dijo Donald Trump en cartas separadas publicadas en su plataforma social de verdad. Justificó estas decisiones evocando el papel de México en la entrega de drogas a los Estados Unidos y un desequilibrio comercial con la UE.





A principios de abril, el Jefe de Estado de los Estados Unidos amenazó a la UE para infligir el 20 % de deberes aduaneros en los productos europeos exportados a los Estados Unidos. A finales de mayo, frustrado por la falta de avance en las negociaciones con el bloqueo europeo, aumentó esta tasa al 50 %, con un efecto anunciado el 1 de junio, finalmente presionó el 1 de agosto.









Donald Trump advirtió que en caso de medidas de represalia en el lado de la UE y los impuestos de un posible recargo de los bienes estadounidenses, este porcentaje se agregaría al 30 % anunciado el sábado para los productos europeos que ingresan a los Estados Unidos.





La UE lista para “continuar el trabajo hacia un acuerdo”





La UE reaccionó criticando esta decisión y siempre decía que está listo para continuar trabajando en un acuerdo. Según fuentes diplomáticas, las discusiones realizadas hasta ahora se realizaron sobre la base de las tareas de aduanas estadounidenses en un 10 %, con varias excepciones.





“Imponer deberes aduaneros del 30 % en las exportaciones de la UE interrumpiría las cadenas de suministro transatlánticas esenciales, en detrimento de las empresas, consumidores y pacientes en ambos lados del Atlántico”denunció Ursula von der Leyen en un comunicado de prensa. “Seguimos listos para continuar el trabajo hacia un acuerdo antes del 1 de agosto. Al mismo tiempo, tomaremos todas las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de la UE, incluida la adopción de contramedidas proporcionales si es necesario”ella agregó.









Sin embargo, la comisión dijo que ninguna reunión nueva fue, por el momento, planeada entre los negociadores estadounidenses y europeos. “Si está listo para abrir su mercado cerrado en los Estados Unidos, para eliminar sus deberes aduaneros, sus medidas proteccionistas y los obstáculos para los intercambios, posiblemente consideraremos ajustes” Los deberes aduaneros prometidos el sábado, el presidente estadounidense escribió al presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.





Por su parte, Emmanuel Macron expresó el “Desaprobación muy animada” de Francia y llamó a la UE a “Defiende resueltamente los intereses europeos”









Recargos superiores al 10 % para sesenta países





En el caso de México, también es un aumento en comparación con el 25 % elegido hasta ahora. El anuncio de este nuevo impuesto se comunicó en México durante una negociación celebrada en los Estados Unidos el viernes entre funcionarios de los dos países. “Mencionamos en la tabla que era un tratamiento injusto y que no estábamos de acuerdo”dijo las secretarias de la economía y las relaciones externas en una declaración conjunta.





Donald Trump no especificó si estas tarifas aduaneras solo se aplicarían a los productos que no ingresan al Acuerdo de Canadá/Estados Unidos/México (ACEUM), como debería ser el caso del 25 %. Estos bienes fuera del aceum representan solo una minoría de intercambios entre los dos países. Cuestionado por la AFP, la Casa Blanca no hizo un seguimiento de inmediato.





Desde el lunes, el gobierno de Trump ha contado a unos veinte socios comerciales, principalmente asiáticos, las tasas que ahora se aplicarán, del 20 % al 40 %, excepto Brasil (50 %).









Alrededor de las sesenta naciones deben, a menos que el acuerdo comercial sea infligido por recargos superiores al 10 %, nivel de piso que se aplicará a otros, Canadá y México son casos especiales.





Donald Trump dijo a las autoridades canadienses la entrada en vigor de los deberes aduaneros el 1 de agosto del jueves.