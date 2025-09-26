Tres preguntas sobre las manifestaciones que comienzan este jueves





Acciones de concientización en supermercados, convoyes de tractores, reuniones … la primera alianza agrícola de la Unión Fnsea-Jeunes Farmers pide a sus tropas a movilizarse el jueves, 25 de septiembre y viernes 26 de septiembre. En su visor: el proyecto de libre comercio entre la Unión Europea y los países latinoamericanos de Mercosur.





• ¿Dónde está el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur?





Desde principios de septiembre, la Unión Europea ha lanzado el proceso de ratificación de este tratado de libre comercio con los países que conforman Mercosur. La Comisión Europea presentó un texto enmendado el 3 de septiembre “Cláusulas de copia de seguridad reforzadas” Para satisfacer la reticencia francesa. Francia, ayer muy opuesta, parece que es menos desfavorable.









El texto sobre Mercosur aún debe ser aprobado por los Estados miembros y luego por el Parlamento Europeo, la Comisión con la esperanza de su aprobación a fines de diciembre.





• ¿Qué culpan a las organizaciones sindicales este acuerdo?





Lejos de los grandes días de bloqueo de los últimos dos inviernos, esta vez es una cuestión de movilizar contra “Mercosur, los impuestos impuestos por Donald Trump y el flujo de importaciones internacionales que no cumplen con los estándares que son nuestros”resume a Arnaud Rousseau, el presidente de la FNSEA.





El Tratado de Mercosur debe permitir que la UE exporte más automóviles, máquinas, vinos … El sector del vino, frente a un fenómeno general de descongelación y conflictos comerciales en los Estados Unidos y China, ha expresado su interés, a través de la Federación de Exportadores de Vinos y Espíritus (FEV).









Pero el acuerdo también facilitará la entrada de carne de res, aves de corral, azúcar, miel, arroz, exentos de las tareas aduaneras. Mientras Bruselas insiste en la debilidad de los volúmenes esperados, los sectores europeos lloran con riesgo de desestabilización y precios más bajos, y especialmente a una competencia injusta debido a menos estándares de salud y medio ambiente y controles defectuosos.





• ¿Qué esperar para estas movilizaciones?





Hasta el jueves, los manifestantes lanzarán sus tractores en Dijon, bloquearán una rotonda en Chartres. Irán a Brittany en los mercados de cerdo para denunciar la caída de los precios y los impuestos impuestos por Beijing en el cerdo europeo como parte de un conflicto comercial con la UE …





Las acciones del viernes se anuncian en los supermercados en Dordoña, Haute-Vienne … En Ile-de-France, se llevará a cabo una manifestación regional con tractores en el lugar de Armes, frente al palacio de Versalles.





También se proporcionó reuniones frente a la prefectura de Privas, o incluso a los angers donde un “Banquete de vergüenza” Con productos importados, una operación de caracol en Charleville-Mézières, la distribución de productos locales en Saint-Omer, la presentación en el suroeste de los productos considerados “Aberrantes” (Manzanas de chile, nueces de EE. UU., Etc.) … Las reuniones se planean con parlamentarios y eurodiputados.





“Es realmente simbólico. Seguimos la llamada nacional, pero el período es complicado”En esta temporada de cosecha de cosecha o maíz, subraya Enzo Rodríguez, presidente de los Jas de los Pyrées-Orientales, sin cerrar la puerta a nuevas movilizaciones en las próximas semanas.









En la Asamblea Nacional el martes, los sindicatos expresaron su oposición al tratado en un raro movimiento de unanimidad. Pero se movilizarán en orden disperso. La coordinación rural (CR), en un deseo de destacar, quiere ser recibida por el primer ministro Sébastien Lecornu para presentarle sus propuestas, antes de una movilización “Antes de fin de año”.





La 3ra Unión, la Confederación Pesante, por su parte anunció una manifestación en París, “Tractores en mente”14 de octubre. Recordando su compromiso de por vida contra los tratados de libre comercio, denuncia el “Contradicciones profundas de los líderes de la FNSEA y el CR” cuya lucha contra los estándares “Evita la estrategia ganadora real contra los acuerdos de libre comercio”.