La sonrisa de Macron, los compromisos de Abbas, la ira de Israel

Hubo una emoción, jefes de estado y gobierno permanente, aplausos inusuales en este ámbito internacional donde se miden las relaciones de poder detrás de las manijas acordadas. Este lunes 22 de septiembre, en Nueva York, Emmanuel Macron, “copresidente” de un día en Nueva York junto con Arabia Saudita del destino del Cercano Oriente, pudo darse cuenta de cómo la decisión oficial de Francia de reconocer el estado de Palestina ha recibido un eco planetario. Otros diez países, incluido el Reino Unido, Canadá y Australia, también han dado el paso, dando a más de 150 el número de capitales que reconocen al estado palestino (80 % de 193 miembros de la ONU). “Hay algo que recuerda 2003, cuando en esta misma arena, Francia se negó a seguir a los Estados Unidos en su loca expedición militar a Irak, la sensación de estar en el lado correcto de la historia”una fuente diplomática francesa nos dijo.





Desde una de las cabañas con vistas a la habitación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que da una visión divertida, cortando con la solemnidad del momento, en los líderes del mundo entero reducido por debajo del tamaño de los elfos, vimos a un presidente francés en miniatura penetrar todas las sonrisas …