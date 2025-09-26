Después de la convicción de Nicolas Sarkozy, los apoyos más o menos tímidos de lo correcto

Publicado el 25 de septiembre de 2025 a las 6:00 p.m.

Actualizado el 25 de septiembre de 2025 a las 6:19 p.m.







A la derecha, apoyo al final de los labios después de la convicción de Nicolas Sarkozy. El ex presidente fue sentenciado este jueves 25 de septiembre a cinco años de prisión el jueves 25 de septiembre para la Asociación de delincuentes en el caso de financiamiento libio de su campaña electoral de 2007. El Tribunal Penal pronunció una orden de depósito diferido para la ejecución provisional. Será convocado el 13 de octubre por la Oficina del Fiscal Público Financiero Nacional (PNF) para conocer la fecha de su encarcelamiento que podría ocurrir dentro de un período ” relativamente cerca Según una fuente judicial.





Esta decisión del Tribunal Judicial de París tuvo el efecto de una bomba en la clase política: Nicolas Sarkozy es de hecho el primer ex presidente de la República Vᵉ en ser sentenciado a una sentencia de prisión. A la derecha, las reacciones a menudo han sido muy tímidas, incluso en Sarkozysts o ex Sarkozysts.





A veces mensajes lacónicos de soporte





La secuencia de reacciones más o menos fuertes comenzó con Laurent Wauquiez, poco después del anuncio de la sentencia. El Presidente del Grupo Republicano de la Derecha en la Asamblea comentó sobremente sobre la decisión judicial con respecto al ex presidente. ” Nicolas Sarkozy siempre ha servido a Francia de pasión y compromiso. Quiero reiterar mi apoyo y gratitud al estadista que dio tanto a nuestro país y mi amistad por el hombre.. »Soporte sin adornos.





Era entonces el presidente de la región île de-France, Valérie Pécresse, varias veces ministra bajo Nicolas Sarkozy y portavoz del gobierno de Fillon, que reaccionó a esta convicción … modestamente. Ella recordó que Nicolas Sarkozy tiene “ Era un gran presidente de la República, que sabía cómo reformar nuestro país y protegerlo a través de las crisis. Hoy, tengo un pensamiento personal para él y para su familia. ” Punto.





Y fue solo varias horas después de la declaración de juicio que el ex SarkOzyst Xavier Bertrand, ahora presidente de la región de Hauts-de-France, publicó un mensaje de apoyo lacónico: ” Quiero decir mi amistad en estos tiempos difíciles para él y su familia. »»









Para el gobierno, si Bruno Retailleau apoyó al fundador de los republicanos, un partido que ahora dirige, estaba muy sobrio: “Repito mi pleno apoyo y toda mi amistad en la prueba que está pasando”. “No tengo dudas de que podrá poner toda su energía para defenderse ante el Tribunal de Apelación y prevalecer su inocencia”agregó. Por lo demás, en el momento de la publicación de estas líneas, ni Gérald Darmanin, ex teniente del ex jefe del estado y portavoz de su campaña en 2014 para la presidencia del UMP, ni Rachida Dati, uno de sus antiguos ministros, no ha publicado un mensaje de apoyo. Un silencio también ensordeciendo del lado de Nadine Morano o François Fillon, ciertamente muy discreto desde su retirada de la vida política y su condena en el caso de Penelopegate.





“Pensamientos amistosos” sobrios “





Eric Ciotti, conocido por su comunicación a veces virulenta y con un cortador de galletas en X, esta vez hizo el servicio mínimo. Tres pequeñas líneas y luego hojas. Él habló de su “ Pensamiento amistoso para Nicolas Sarkozy, sentenciado a una oración extremadamente severa ” Recordando eso en el juicio del ex presidente, “ No se han establecido evidencia de corrupción o financiación ilegal de campaña ». El tribunal estimó que había un ” Viga de índices valientes y concordantes ».









El presidente de la manifestación nacional en la Asamblea también se apresuró a reaccionar, unos minutos después del anuncio de la sentencia de Nicolas Sarkozy. En particular, ha cuestionado el funcionamiento de la justicia francesa. “ La negación del doble grado de jurisdicción a través de la generalización de la ejecución provisional por ciertas jurisdicciones representa un gran peligro, con respecto a los principios principales de nuestra ley, a la vanguardia de la cual es la presunción de inocencia “, Dijo en su cuenta X. Un tema que conoce bien, y por una buena razón: Marine Le Pen fue sentenciado el 31 de marzo de 2025 a cuatro años de prisión y cinco años de inelegibilidad en el caso de los asistentes parlamentarios. Una sentencia coincidió también para una ejecución provisional.