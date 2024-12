Traspasos de responsabilidades, hojas de ruta... Los ministros del gobierno de Bayrou toman posesión de sus cargos

Los ministros del gobierno de François Bayrou toman posesión de sus cargos este martes 24 de diciembre, en Nochebuena, durante los traspasos de poder que deben concretar la hoja de ruta del Primer Ministro, confiado en su capacidad para evitar la censura.





“Estoy convencido de que la acción que defino ante ustedes y el equipo de gobierno garantizará que no seremos censurados”declaró el líder centrista el lunes en el canal BFMTV, pocas horas después de la presentación de su gobierno.





Los dos ex primeros ministros Elisabeth Borne, designada para Educación, y Manuel Valls, para Territorios de Ultramar, son objeto de especial atención, al igual que otro repatriado, Gérald Darmanin, que hereda la cartera de Justicia. Por parte de Bercy, el nuevo Ministro de Economía, Eric Lombard, asumió el cargo el lunes por la tarde, en sustitución de Antoine Armand. El ex director de la Caisse des Dépôts et Consignations, presentado por François Bayrou como un hombre de izquierda, pidió inmediatamente “tratar nuestra enfermedad endémica, el déficit”.









Éste será el primer desafío para el equipo de Bayrou: aprobar un presupuesto para 2025 en la Asamblea Nacional, el mismo lugar donde el 4 de diciembre su predecesor Michel Barnier fue derrocado por una moción de censura. El nuevo Primer Ministro cree que la presencia de pesos pesados ​​en su equipo debe ayudarle a protegerse de esto, ya que no ha podido abrir su gobierno más hacia la izquierda.





François Bayrou, que pronunciará su declaración de política general el 14 de enero, indicó el lunes por la tarde que no buscaría la confianza de la Asamblea. “A raíz de esta declaración de política general, habrá una especie de voto de confianza porque probablemente habrá una moción de censura”argumentó el Primer Ministro, quien “respeta el hecho de que las fuerzas políticas no quieren ser asimiladas contra su voluntad a la política gubernamental”.





La Francia insumisa (LFI) ya ha anunciado su intención de presentar una moción de censura. Pero la Agrupación Nacional, el grupo más numeroso de la Asamblea, ha hecho saber que a priori no censuraría al nuevo gobierno.





«Provocación»





Las oposiciones fueron muy duras con el nuevo gobierno, acusando en particular al Primer Ministro de reciclar a personalidades que habían fracasado anteriormente. un gobierno de «derecha extremal» en forma de «provocación»juzgó el jefe del Partido Socialista, Olivier Faure. un equipo » completado(mi) de personas repudiadas en las urnas y que contribuyeron al hundimiento de nuestro país”añadió la jefa de diputados del LFI, Mathilde Panot.





La Asamblea Nacional maneja la ironía: “Afortunadamente el ridículo no mata” porque “François Bayrou reunió la coalición del fracaso”juzgó el presidente del partido de extrema derecha, Jordan Bardella. Del lado de los republicanos (LR), que permanecen en el gobierno, Laurent Wauquiez habló de apoyo “muy exigente” a François Bayrou que podría ser «remoto» dependiendo del título mostrado.









El equipo de gobierno, que cuenta con 35 miembros, es más pequeño que el de Michel Barnier (42), pero menos integrado de lo previsto y casi igualado con 18 mujeres y 17 hombres. Y marcado por una cierta continuidad con 19 ministros que se mantienen. El nuevo Primer Ministro dijo » orgulloso « de un “experiencia colectiva para reconciliar y renovar la confianza con todos los franceses”diez días después de su llegada a Matignon y fuerte por haber respetado su objetivo de formar gobierno antes de Navidad.





El primer consejo de ministros de este nuevo equipo está previsto para el 3 de enero en torno al presidente Emmanuel Macron.