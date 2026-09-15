Desde principios de septiembre las advertencias se han multiplicado. El investigador Jacob Coxon de Anthropic renunció a su cargo el 9 de septiembre, con este mensaje: “Realmente creemos que la IA podría matar a todos los humanos. » Lo que siguió fueron predicciones igualmente alarmantes de los jefes de Anthropic, OpenAI e incluso Elon Musk. Este lunes 14 de septiembre la ONU incluso llamó a una “acción urgente”. Pero nada que preocupe al presidente estadounidense, Donald Trump.

Donald Trump criticó el lunes a un “conspiración malsana” contra la inteligencia artificial, rechazando los pedidos de más regulaciones para esta tecnología. También describió ” broma “ la afirmación de que la inteligencia artificial podría destruir a la humanidad. “La IA que se apodera del mundo, destruye a la humanidad y todas las demás cosas malas es un engaño”dijo en su plataforma Truth Social.

Sin embargo, las preocupaciones van en aumento. Una IA “capaz de tomar el control de todo Internet” dentro de 6 a 12 meses: este es el mensaje compartido el sábado 12 de septiembre por Dario Amodei, jefe de Anthropic, en su sitio web personal. De ahí su petición de desacelerar el desarrollo de la IA para comprender mejor los riesgos resultantes.

Una propuesta lanzada tras varios incidentes que hicieron temer que los diseñadores de agentes de IA estuvieran perdiendo el control de su producto. En mayo, agentes de IA supuestamente, por su cuenta, piratearon un sitio colaborativo haciéndose pasar por moderadores. En este sitio, destruyeron y reemplazaron páginas.

Nuevamente este verano, mientras OpenAI entrenaba modelos de IA para encontrar vulnerabilidades informáticas, los agentes autónomos escaparon de estas pruebas. Atacaron a Hugging Face, una plataforma donde los desarrolladores agrupan sus modelos de IA. Así lograron lograr este hackeo e incluso borrar sus rastros.

Dario Amodei recibió el apoyo público de su homólogo de OpenAI, Sam Altman, así como de Elon Musk, cercano durante mucho tiempo a Donald Trump.

La próxima semana debería celebrarse una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada a la Inteligencia Artificial durante la Asamblea General, dijo el lunes una fuente diplomática francesa.

En el Reino Unido, el rey Carlos III convocó por su parte una cumbre que reunirá próximamente en Escocia a representantes de grandes empresas de inteligencia artificial, entre ellas Google DeepMind y OpenAI.

Este 14 de septiembre, Donald Trump respondió en su red Truth Social, anunciando que “El único control o “barandilla” que necesita la IA es un PRESIDENTE FUERTE E INTELIGENTE (¡alto coeficiente intelectual!) y Estados Unidos tiene un montón de ellos. » Rechazó los llamados a endurecer las regulaciones y devolvió la acusación. “La administración Trump ha impedido que las ‘personas’ de IA hagan ‘cosas’ malas o potencialmente malas, como Darío (¡Antrópico!), que ahora pretende ser un ‘angelito perfecto’”. él mismo se absolvió.

A medida que se acercan las elecciones legislativas de mitad de mandato, que tendrán lugar a principios de noviembre, la oposición demócrata critica la falta de regulación por parte de la administración Trump en materia de IA. Desde hace varios meses, un movimiento de protesta popular crece en el país, en particular ante la explosión de los centros de datos. Le hace oídos sordos: “La IA y los centros de datos serán el mayor desarrollo económico y técnico de la historia: más grande que el petróleo, el oro, los diamantes o incluso Internet. »

Pero en su venganza, las preocupaciones de Trump salen a la luz: “Existe una CONSPIRACIÓN MALVADA contra la IA y los centros de datos, y el único que está contento con ello es China. »

“¡EL QUE GANA LA CARRERA DE LA IA GANA!” Estamos por delante de China y de todos los demás, y seguiremos haciéndolo”.dijo en su publicación. Para permanecer en primer lugar, el desafío para su administración sería mantener las tecnologías estadounidenses en suelo estadounidense. De ahí su advertencia de “traidores” y personas detrás de las filtraciones a la prensa.

Por el contrario, el jefe de inteligencia chino, Chen Yixin, advirtió el domingo que la IA representaba una amenaza para la seguridad nacional de su país y afirmó que las potencias extranjeras podrían utilizar la tecnología para desestabilizarla. Enfatizó en un artículo que la IA ahora constituye “el principal campo de batalla de la competencia tecnológica global y una nueva vía para la rivalidad estratégica entre grandes potencias”.