Dos importantes conquistas del LFI en las elecciones municipales amenazadas ante los tribunales, Mélenchon denuncia “manipulación política”… Lo que sabemos

Las victorias sin precedentes de La France insoumise en las elecciones municipales de 2026 podrían ser un golpe simbólico. El relator público recomendó ante el tribunal administrativo de Lyon el 14 de septiembre la cancelación de las elecciones en Vénissieux y Vaulx-en-Velin, en los suburbios de Lyon, dos de las conquistas más emblemáticas de los Insoumis. Después de Saint-Denis y Roubaix, Vénissieux (65.000 habitantes) y Vaulx-en-Velin (53.000) son la tercera y cuarta ciudades más grandes de Francia continental ganadas por LFI en marzo. Mélenchon denunciado “manipulación política”. Esto es lo que sabemos.

El pasado mes de marzo, en Vaulx-en-Velin, el diputado del LFI, Abdelkader Lahmar, venció a la socialista saliente Hélène Geoffroy, con 104 votos de ventaja. En Vénissieux, Idir Boumertit, también diputado del LFI, había ganado el ayuntamiento, un bastión comunista durante décadas, frente a la saliente Michèle Picard, por sólo 25 votos.

La irregularidad no proviene de las listas rebeldes en sí, sino de las otras listas. Un centrista y otro de la Agrupación Nacional lograron influir en resultados muy ajustados, estimó el magistrado durante una audiencia en Lyon.

En Vaulx-en-Velin, una lista de varios centros había recogido 693 votos en la segunda vuelta, pero los votos fueron anulados porque la cabeza de lista, Christine Bertin, había omitido, “en lo mejor”mencionar en sus papeletas la nacionalidad holandesa de un compañero de fórmula, como exige el código electoral.

Esta última había interpuesto acciones legales para impugnar la anulación de los votos a su favor, alegando que la prefectura y la comisión electoral le habían informado de esta irregularidad sólo unas horas antes de la segunda vuelta. Dada la pequeña diferencia de votos, la ponente consideró que la anulación de sus votos era efectivamente apropiada. “Es natural poner en duda la sinceridad de toda la elección”.

Para Vénissieux, la causa son las falsas declaraciones de domiciliación del jefe de lista de extrema derecha RN-UDR, Quentin Taïeb, y de algunos compañeros de fórmula, con una “intención fraudulenta” según el ponente.

Esta lista ocupó el cuarto lugar en la segunda vuelta con 1.361 votos y el magistrado consideró además, dada la pequeña diferencia de votos entre las listas Boumertit y Picard, que se cuestionaba la sinceridad de toda la elección.

“Si el tribunal siguiera las conclusiones de su relator público, seríamos víctimas de prácticas que son responsabilidad total de uno de nuestros adversarios y de las autoridades responsables de las elecciones”lamentó Idir Boumertit en “ganó limpia y equitativamente”.

El líder de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, denunció una situación en la que “La incompetencia sirve a la manipulación política”. “En ambos casos, se trata de una mala vigilancia de las prefecturas y de actos de listas batidas. Todo aquel que observa comprende que es hora de trabajar en 2027 en una renovación de las prefecturas capaz de evitar este tipo de situaciones en las que la incompetencia sirve a la manipulación política”.escribió el candidato presidencial de Insoumis en X.

El diputado Paul Vannier, responsable de las elecciones en el partido de Jean-Luc Mélenchon, juzgó por su parte “asombroso” la recomendación del ponente en ambos expedientes. “Los rebeldes no tienen nada que ver con este plan. Ganaron las elecciones de manera justa porque la mayoría de los residentes apoyan nuestro programa”.escribió en X.

Los tribunales administrativos siguen, en la mayoría de los casos, la opinión de los relatores públicos. El tribunal administrativo de Lyon se ha reservado su decisión para una fecha no especificada, probablemente en las próximas semanas.

Los alcaldes salientes podrán apelar esta decisión. Un recurso que tendrá carácter suspensivo mientras dure el estudio del caso por el Consejo de Estado. Si esto no se acepta, se espera una nueva votación en estos dos municipios. Al igual que los alcaldes, los asesores comunitarios del consejo municipal del municipio perderán sus mandatos en este caso, recuerda el sitio web de la Asociación de Alcaldes de Francia (AMF).

Si la decisión es ejecutable, explica la AMF, se creará una delegación especial antes de la organización de nuevas elecciones. En ese caso, no formará parte del consejo comunitario, lo que dejará vacantes los escaños asignados a los municipios afectados hasta las nuevas elecciones.