Ataque del 11 de septiembre: la ciudad de Nueva York ocultó información sobre la toxicidad del aire

Veinticinco años después del 11 de septiembre, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el martes 8 de septiembre la publicación de decenas de miles de documentos que revelan, según él, los encubrimientos de la ciudad sobre la toxicidad del aire tras los atentados.

“Estos documentos muestran lo que la ciudad sabía sobre la presencia de aire tóxico alrededor de la Zona Cero, cuándo tuvo conocimiento de ello y cómo actuó para limitar su responsabilidad legal”.declaró el alcalde durante una rueda de prensa. Esta publicación en línea se decidió tras un acuerdo legal con la asociación 9/11 Health Watch, una organización de defensa de las víctimas que había emprendido acciones legales para obligar a la ciudad a hacer pública la información que tenía.

Además de las 2.977 personas que murieron en Estados Unidos el día de los atentados del 11 de septiembre, principalmente en Nueva York, más de 9.400 personas murieron por enfermedades relacionadas con su exposición a los atentados, según el programa federal creado para garantizar su seguimiento médico. A la primera nube de polvo que siguió al derrumbe de las torres del World Trade Center, siguieron meses de contaminación y polvo residual que provocaron, en particular, cánceres que aún hoy padecen miles de neoyorquinos.

“La gente se enfermó porque los líderes en los que confiaban les mintieron diciendo que era seguro respirar aire tóxico”.insistió Zohran Mamdani. Estos documentos, que se publicarán en línea a lo largo de 12 meses, podrían implicar a dos de sus predecesores: Rudy Giuliani, en el cargo en el momento de los ataques, y luego Michael Bloomberg, desde el invierno de 2002.

Algunos documentos entre los 173.000 publicados el martes se refieren a “Discusiones que la administración Giuliani estaba teniendo en ese momento sobre su responsabilidad legal y los riesgos para la salud”dijo el abogado principal de la ciudad de Nueva York, Steven Banks, en la conferencia de prensa. Otro documento destaca “información proporcionada por el congresista Jerry Nadler” bajo el mandato de Michael Bloomberg “sobre las preocupaciones de los residentes del bajo Manhattan” sobre la calidad del aire que respiraban.

“Lo que todos sabíamos, viviendo en el bajo Manhattan, era que había sustancias tóxicas en el aire y en el suelo, en los alféizares de las ventanas y en los aires acondicionados (…) y que permanecían allí durante meses”declaró el comediante Jon Stewart, figura de la defensa de las víctimas del 11 de septiembre. “Todo el mundo lo sabía y ahora está claro que la ciudad también lo sabía”continuó. El director de la asociación 9/11 Health Watch, Ben Chevat, agradeció a Zohran Mamdani por su “el primer alcalde en 25 años que finalmente comenzó a responder la pregunta: “¿Qué sabía la ciudad sobre los peligros de la nube tóxica en la Zona Cero y cuándo se enteró?” ».

El 11 de septiembre de 2001, dos aviones secuestrados por secuestradores se estrellaron contra las dos torres del World Trade Center, un tercero atravesó el Pentágono y un cuarto, que parecía apuntar al Capitolio o a la Casa Blanca, se estrelló en una zona boscosa de Shanksville, Pensilvania, tras un contraataque de pasajeros.