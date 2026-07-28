Tras la polémica por la campaña contra la ecoansiedad, el gobierno evade: “Estamos en un momento de crisis”

El momento fue malo. Mientras que en varias regiones los incendios forestales ya han arrasado más de 116.000 hectáreas y en Gironda han tenido que ser evacuadas 220.000 personas, las autoridades públicas publicaron el 23 de julio en las redes sociales una campaña titulada “ Cómo lidiar con la ecoansiedad “. El post del gobierno vuelve a esto “ estado psicológico de angustia mental y emocional », intentando dar consejos para luchar contra este malestar que afecta cada vez a más personas. Pero el ritmo ha dado lugar a numerosas críticas y preguntas.

En las redes sociales, los internautas lanzaron comentarios irónicos contra la campaña, acusada de no investigar las causas políticas de la ecoansiedad: el calentamiento global. La campaña se publica después de tres oleadas de olas de calor sin precedentes y en medio de episodios de incendios forestales que siguen asolando miles de hectáreas. Dos episodios en los que el gobierno fue duramente señalado por su inacción y en los que el historial medioambiental de la década de Macron fue criticado por todos lados.

Según la publicación, las críticas abundan. “ Ideas para la próxima publicación de Instagram », sugiere sarcásticamente un internauta: “ Cómo vivir bien con su cáncer de páncreas vinculado a pesticidas reautorizados “. “ Y usted, gobierno, ¿ha identificado lo que depende de usted o no depende en absoluto??? », se burla de otro.

A la ola de críticas se sumó la secretaria nacional de Ecologistas Marine Tondelier. “ Hay responsables de esta ecoansiedad. Y (el gobierno) son parte de ello “, denunció, también en su cuenta de Instagram. Lo que nos hace sentir eco-ansiosos es que se ignoran las soluciones. », lamentó también el funcionario electo.

Una polémica sobre la que la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, fue interrogada este martes 28 de julio ante el micrófono de France Inter. “ ¿Era realmente el momento adecuado para lanzar esta campaña gubernamental sobre la ecoansiedad? », preguntó Alexis Morel.

Una pregunta a la que el ministro finalmente no respondió realmente, prefiriendo volver a “ la participación de psicólogos, psiquiatras » para apoyar a las personas que se enfrentan a incendios. “ Estamos en un momento de crisis muy importante con un incendio completamente loco que causa ansiedad. “, insiste.

La publicación, de la Agencia de Transición Ecológica (Ademe), que recuerda que casi “ 6,3 millones de franceses estarían moderadamente preocupados por el medio ambiente ” Y ” 2,1 millones » enérgicamente, enumera las señales de advertencia que se supone deben alertar. Y aconseja “ ponle palabras a lo que sientes “, ” unirse a un grupo de discusión o acción » o incluso “ identifica lo que depende de ti “. Solicitada por “Le TV BUS Canal de comunicación urbana”, Ademe no quiso responder a nuestras preguntas.