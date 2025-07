Todos los días, Trump nos entrega una trampa

¿Estamos condenados a ser solo los comentaristas de las declaraciones, tweets y decisiones de Donald Trump? El presidente de los Estados Unidos ocupa el campo de los medios diariamente, y sus discursos son una parte integral de una estrategia política establecida durante mucho tiempo por su ex asesoramiento Steve Bannon. Nos entrega una trampa en la que es muy difícil no caer. Como todos, creo, me despierto por la mañana preguntándome qué dijo o hizo Trump mientras dormía … y rara vez estoy decepcionado, siempre hay algo.





El simple hecho de preguntarse aquí sobre cómo no ser atraído a la trampa de este discurso performativo es indicativo de su poder efectivo. Trump es el primero en gobernar con una red social: declaró la guerra y la paz allí (un día engañó a Irán, al día siguiente la dedicó a las gemimias); lanza anatemas políticas (el candidato demócrata para el ayuntamiento de Nueva York, Zohran Mamdani, es un “Sigrated Communist”) …