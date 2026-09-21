Thélyson Orélien, el fenómeno del retorno literario: “No sostengo el lápiz con la cabeza, sino con las entrañas”

para ir más lejos

La palabra “escribir” es etimológicamente prima lejana de la palabra “cicatriz”: ¿no hacían los escribas un corte en sus tablillas para grabar sus caracteres? Es una cicatriz real la que Thélyson Orélien nos muestra en su brazo, una cicatriz de escritura: “En Haití, en Puerto Príncipe, se cortaba la electricidad todo el tiempo. Escribía a la luz de la lámpara de queroseno. Un día me quedé dormido sobre la lámpara, se rompió y me quemé. » “ Era eso o morir”, la primera novela de este poeta quebequense de origen haitiano, fue descubierta por Editions du Boréal, en Canadá, que la publicó en marzo. Esta dantesca odisea de un migrante haitiano llega a Francia después de haber sido vendida en todo el mundo, en grandes subastas. En Francia, las ediciones Grasset ganaron la apuesta. Esto fue antes del derrocamiento de Olivier Nora por Vincent Bolloré. En resumen, la novela de Orélien tiene todo un símbolo, al comienzo de el año escolar 2026, sobre todo porque está en lo más alto de las listas de ventas, detrás de la obra de Sarah Knafo, musa de Eric Zemmour, en Fayard, la primera casa “bolorizada”.

El problema con los símbolos es que son pesados ​​de transportar. Y eso nos hace olvidar lo esencial: “Era eso o morir” es un libro potente, como “La historia de Souleymane”, la película de Boris Lojkine premiada en el Festival de Cannes (3 premios en 2024) y luego en los César…