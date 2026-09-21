Primarias de izquierda: la suspensión de Philippe Brun considerada “extremadamente violenta” por Jérôme Guedj

Los primeros días de la campaña primaria de la izquierda comenzaron en medio de tensiones. El domingo, ante el micrófono de Radio J, el diputado Jérôme Guedj, candidato en las primarias socialdemócratas a las elecciones presidenciales, reaccionó enérgicamente ante la destitución de su rival Philippe Brun. Calificando esta marginación de“extremadamente violento”el parlamentario defendió al diputado de Eure denunciando una decisión tomada por la dirección del Partido Socialista “sin haber sido apresado”.

“No lo encuentro respetuoso con el compañerismo que pueda existir”lamentó Jérôme Guedj, lamentando que un ” voz “ no pueden expresarse en las urnas. Considerando que la dirección del PS había “Me puse a trabajar rápidamente”también le sorprendió que el partido no hubiera actuado antes, mientras que “alertas” La prensa venía transmitiendo desde principios de verano. “Las autoridades y comisiones interesadas han demostrado un retraso culpable”juzgó, estableciendo un paralelo con el caso Julien Bayou, el ex secretario nacional de la EELV acusado de violencia psicológica antes de ser exonerado por los tribunales.

Ante este desalojo, la respuesta se organiza del lado del diputado por Eure. El sábado, durante la “Fiesta Popular” que organizó en Léry, en su circunscripción, Philippe Brun se dirigió directamente al jefe del PS, Olivier Faure, también candidato en las primarias, para exigir su reintegro en el proceso de desempate previsto para los días 9 y 10 y 16 y 17 de octubre. Deseando participar en el primer debate televisado previsto para el miércoles en LCI, el parlamentario argumentó que contaba con sus patrocinios y que “nada justifica esta suspensión”. Considerando que la oficina nacional del PS había “sido engañado”llamó a todos los candidatos a “salir de la ambigüedad” enfrentando esto ” arbitrario “.

En el plano jurídico, sus abogados denunciaron un comunicado de prensa anunciando una decisión. “brutal”enchufe “a toda prisa, sin que se haya organizado ningún procedimiento contradictorio”. Impugnando firmemente los hechos alegados, que según ellos apuntan “un empleado despedido por falta grave en junio de 2026”la defensa del diputado enfatizó que“Hasta la fecha no parece haberse presentado ninguna denuncia penal”. Sus abogados confirmaron la próxima presentación de una denuncia por denuncia calumniosa e indicaron que el parlamentario no excluyó ningún procedimiento para hacer valer su voz en el concurso.