En pleno ascenso al poder, los hutíes acosan a Arabia Saudita y “pactan” con Trump

Estados Unidos dice que teme una “escalada rápida” hostilidades en Oriente Medio tras repetidos ataques de los hutíes de Yemen contra Arabia Saudita, cuya capital fue atacada por primera vez en meses por estos combatientes proiraníes. Una actualización sobre los últimos acontecimientos en este conflicto que amenaza los suministros mundiales de petróleo.

Los hutíes, cuyo nombre oficial es Ansar Allah, son un movimiento político-militar yemení derivado del zaidismo, una rama del chiísmo. Históricamente radicados en las montañas del norte de Yemen, sus combatientes se levantaron contra el poder central a partir de 2004. Con un brazo político y un brazo armado, tomaron Saná, la capital, en 2014 y desde entonces han gobernado gran parte del país, mientras luchan contra el gobierno internacionalmente reconocido y la coalición liderada por Arabia Saudita.

Con el apoyo militar de Irán pero con autonomía real, se han convertido gradualmente en un actor regional capaz de atacar a Israel, Arabia Saudita y el transporte marítimo en el Mar Rojo. Recientemente (10 y 11 de septiembre) conquistaron toda la costa yemení a lo largo del Mar Rojo, en el suroeste del país, incluida la isla de Mayyoun, desde donde amenazan el tráfico marítimo saudí a través del estrecho de Bab el-Mandeb, estratégico para el comercio mundial, en particular de hidrocarburos, como el estrecho de Ormuz, paralizado desde hace casi siete meses por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Estas luchas, y las hostilidades que siguieron con el reino saudita, ya han perturbado el tráfico marítimo y las exportaciones de Arabia Saudita, el principal proveedor de oro negro del planeta. A su vez, el barril de petróleo subió por encima de los 100 dólares, lo que provocó que los precios en el surtidor subieran para los consumidores de todo el mundo.

Si bien la tregua de 2022 colapsó en julio, la ofensiva relámpago de los hutíes en las últimas semanas en Yemen ha dejado cientos de muertos y, según la ONU, más de 110.000 desplazados. El sábado por la tarde, la coalición liderada por Arabia Saudita confirmó en X que la noche anterior los hutíes habían lanzado un misil hacia Riad, asegurando al mismo tiempo que había sido destruido. Según ella, estos combatientes también intentaron atacar “civiles” en varias ciudades del oeste del reino, incluido el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo, desde donde Riad exporta petróleo. Ataques “frustrado”de la misma fuente.

A principios de semana, Riad también acusó a los hutíes de haber atacado La Meca, la ciudad santa del Islam. “Las acusaciones sobre el supuesto ataque a La Meca son una mentira manida, ya utilizada antes, que ya no engaña a nadie”escribió en X un funcionario hutí, Hazm al-Assad.

En respuesta, Arabia Saudita ha bombardeado intensamente y a diario las zonas controladas por los combatientes en Yemen, sin conseguir por el momento debilitarlas. Bajo presión, el reino, que busca contener la amenaza hutí sin verse arrastrado a una guerra abierta, está aumentando los contactos diplomáticos.

Condenando los ataques hutíes, el jefe de la diplomacia turca, Hakan Fidan, informó de conversaciones con Arabia Saudita y Pakistán, países que son socios en un pacto de defensa mutua firmado en agosto. El medio estadounidense Axios afirmó la semana pasada que Estados Unidos se negó a atacar a los hutíes, como había solicitado Riad.

Donald Trump dijo este domingo que los hutíes han acordado no atacar a Estados Unidos. “El presidente dijo que Estados Unidos estaba en contacto constante con los hutíes y que los hutíes habían acordado no luchar contra Estados Unidos”dijo al aire el periodista de Fox News Trey Yingst, que habló con él. Donald Trump ya había indicado a mediados de septiembre que estaba en conversaciones con los hutíes y había afirmado que estos habían pedido a Estados Unidos que no interviniera.

La Unión Europea expresó su “solidaridad total” con Arabia Saudita y pidió a los rebeldes hutíes de Yemen que detuvieran “cualquier acción militar”a través de un portavoz de la Comisión.

El movimiento hutí cuenta hoy con decenas de miles de combatientes, bien entrenados y experimentados para el combate en el terreno montañoso y difícil de Yemen. Controla territorios donde vive la gran mayoría de la población, mientras que las fuerzas gubernamentales controlan un área más grande pero menos poblada.

Sus misiles y drones representan una amenaza para los países vecinos del Golfo ricos en petróleo y para Israel, blanco habitual durante la guerra de Gaza. Entre 2004 y 2010, seis guerras los enfrentaron contra el gobierno, y el movimiento se enfrentó a Arabia Saudita en 2009-2010 después de cruzar la frontera.

La guerra civil yemení, que desembocó en una intervención militar internacional liderada por Arabia Saudita en marzo de 2015, causó cientos de miles de muertes y provocó una de las crisis humanitarias más graves del mundo, antes de la conclusión de una tregua en 2022. Una guerra que, en el contexto del conflicto contra Irán desencadenado por Donald Trump el 28 de febrero, ha vuelto a despertar.