TF1, TMC, Francia 2 ... frente al PSG, el equipo femenino francés deambuló desde Chain Channel

” No hay tazón “Cononstruyó al atacante estrella de The Bleues, Kadidiatou Diani, después de enterarse el jueves, su tercer, y el último juego de la gallina del domingo no se transmitiría en TF1, sino que se relegó a un canal TNT. Y esto, antes de un nuevo toque de televisión que ilustra el tratamiento de los medios de comunicación erráticos del fútbol de las mujeres francesas. A las 9 p.m., al mismo tiempo que el PSG-Chelsea Match en la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.





“Él es el hombre que elegimos resaltar”





Desde el comienzo del euro femenino en Suiza el 2 de julio, cada uno de sus partidos grupales ha tenido lugar el mismo día que un parisino en la Copa Mundial del Club, primero el sábado 5 de julio y luego el miércoles 9 de julio. Parece que los dos equipos no son malos, ya que los franceses nunca han perdido un partido que estaba jugando el mismo día como un partido de PSG. Pero los Bleues son robados sistemáticamente la estrella en términos de emisora de televisión. Su visibilidad también recibió un golpe como ciertos bares que preferían transmitir a los parisinos en lugar de los azules.





En este punto, la publicación de la ilustradora Camille Blache, mejor conocida en Instagram bajo el nombre de Blachette, golpeó el ojo del toro. El miércoles por la noche, había planeado una reunión de dedicación en torno a su franja cómica en el vice-capitán del azul “Grace Geyoro: Believe en sus sueños”, publicada un mes antes. Al menos cuarenta personas tuvieron que terminar en un restaurante de bar en el décimo distrito de París, que prometió transmitir el partido Bleues en ocasiones. Pero Camille Blache descubre al despertar la misma mañana que el gerente decidió el día anterior en la noche que finalmente transmitiría la semifinal entre PSG y Réal Madrid. ” Una vez más, es el hombre que elegimos destacar “, Ella asalta en las redes sociales”. ” Cuando compartí la información en mis redes, recibí una avalancha de mensajes del tipo “negocio es un negocio”, u otros que me explicaron que no fue sorprendente que preferimos ver a algunos de los mejores jugadores del mundo en lugar de mujeres que tienen un nivel de niños de 14 años de niños para niños “, Ella testifica al” nuevo OBS “. Y para especificar que, cuando mencionó esta situación en Instagram, recibió un triste emoji del vice-Capitaine des Bleues, solo unas horas antes del inicio de su partido contra los galeses.









Un dilema compartido





El domingo, los televidentes y los espectadores volverán a enfrentar el mismo dilema: por un lado, los jóvenes jugadores del equipo francés, que vencieron a los campeones y vicecanciones ingleses en el mundo reinante en su primer partido, y que juegan su calificación para los cuartos de final de la competencia; Por otro lado, los jugadores del PSG, que ya han ganado cuatro títulos desde el comienzo de la temporada, incluida la primera Liga de Campeones en su historia, muy ampliamente celebrados en todas partes en Francia.





Si se enfrenta a este dilema, los espectadores y los locutores están divididos, relegar al fútbol femenino en la segunda o tercera parte de la noche, en un canal oscuro, es cada vez menos actual. Consecuencia concreta: el público despega. El miércoles por la noche, durante el partido ganó de 4 a 1 contra el país de Galle, 2.9 millones de personas tomaron la decisión del equipo de mujeres francesas siguiendo su partido en Francia 2, colocando la cadena en la parte superior del público. Se permiten todos los registros, ya que más del 80 % de los boletos ya se habían vendido antes de la patada de competencia el 2 de julio. Peor aún, en 2022, la final entre los jugadores de Inglaterra y los de Alemania, donde 87,192 espectadores se reunieron en el estadio Wembley, habían roto la multitud para un partido de euro, ya sea hombre o mujer. TF1 también había ganado 24.1 % de participación de la audiencia.









Mientras tanto, el New World Club está lejos de ser unánime. La competencia de la FIFA está acusada de sobrecargar el calendario de los jugadores en un momento en que se supone que deben estar de vacaciones, y de tener prioridad sobre los intereses financieros sobre la lógica deportiva, en particular gracias a la venta de derechos de televisión, asignados a la plataforma británica Dazn, controvertida. Excepto que los estadios estadounidenses están luchando por llenar: el lunes 7 de julio, para el partido Chelsea-Los Angeles, más de la mitad de los asientos estaban vacíos.





El dilema también cruza los clubes de fútbol. En la crisis económica por la que está pasando el fútbol francés, con pérdidas acumulativas previstas a 1.200 millones de euros al final de la temporada de acuerdo con la Dirección de Control de Gestión Nacional (DNGG), algunos clubes dudan en eliminar o revender su sección femenina, como dijo Jean-Michel Aulas, creador de la sección femenina de Lyonnais cuando fue presidenta en 2004, en una entrevista en RM en RM en Aulas de abril. Jugadores: Si bien cada una de las dieciséis selecciones de la Euro Femenina de 2025 debe recibir un mínimo de 1,8 millones de euros en bonificación de participación, los equipos masculinos que participaron en la fase final de la Eurocopa 2024 obtuvieron 9.25 millones de euros. Suficiente para razonar con las palabras del mediocampista Oriane Jean-François sobre el cambio de programa de TF1: ” Ya sea que estemos de acuerdo o no, no tenemos demasiado que decir. Te dejamos reclamar nuestros derechos ».