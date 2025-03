¡Terminemos el déficit de información!

Publicado en



3 de marzo de 2025 a las 6:20 p.m.

En esta columna, el economista Gilles Raveaud enfatiza que, al contrario de lo que sugiere la presentación actual de las cuentas, una parte importante de las finanzas del gasto público, no los servicios públicos, sino los retiros de los funcionarios públicos. Una realidad que es necesaria para recordar para poder tomar «decisiones ilustradas en el asunto».

Pensamos que estábamos sabiendo todo sobre nuestro sistema de pensiones. Y aquí en abril de 2024, Philippe Askenazy, uno de los fundadores, en 2010, del colectivo de los economistas terratenientes, lanzó un pavimento en el estanque: hay gastos de pensión dentro de los gastos de los ministerios.





Esta crítica ha sido desarrollada por Jean-Pascal Beaufret, ex inspector de finanzas, quien explica que la presentación actual de datos públicos » FALSO « Comprender la realidad de todos nosotros.





Esto hace que un ex miembro de la Comisión de Defensa diga a la Asamblea Nacional, en «Le Parisien» el 2 de marzo: “En términos de defensa, no estamos al 2.1 % del PIB, como tengo la intención de decir en todas partes, sino al 1.5 %, una vez retirado de los militares. »»





Al principio estaba el déficit





El 17 de abril de 2024, Philippe Askenazy, señaló, en «Le Monde», que el gran déficit presupuestario de 2023 y 2024 no resultó de un aumento en el gasto público, en la cantidad estable en proporción al PIB. Señaló que la causa del déficit fue la fuerte caída en los ingresos públicos, del 54 % del PIB en 2017 al 52 % en 2023.









Dos puntos del PIB, con un PIB de 2.600 mil millones, que hace 52 mil millones menos de ingresos para el estado cada año. Se conocía la causa de este otoño: las reducciones de impuestos decididas por Emmanuel Macron como parte de su «política de suministro».





Pero Askenazy quería ir más allá: dado que los gastos no han caído, mientras que nuestros servicios públicos colapsan, ¿dónde ha salido el dinero del estado?





El divertido sistema de pensiones públicas





A parte de la respuesta es: en las cuentas bancarias de los jubilados. De hecho, en Francia, no hay ningún fondo de jubilación para los funcionarios públicos.





Pongamos que eres un profesor de francés. Mañana estás retirado. ¿Qué está sucediendo? Si trabajó para una empresa privada, su situación administrativa cambiará. Su antiguo empleador ya no le pagará; Ahora recibe un cheque del Fondo Nacional de Seguros de la Old Age.





Pero si eras un funcionario, casi nada pasa. Por supuesto, tocarás un poco menos de jubilación. Pero, desde el punto de vista de su ex empleador, el estado, usted permanece en la lista de personas que paga cada mes.





Para financiar estas pensiones, el estado recibe contribuciones de pensiones extremadamente altas del salario de los funcionarios públicos activos. Esto tiene consecuencias muy importantes.





Educación o … ¿Gastos de jubilación?





Por lo tanto, parte de los gastos del Ministerio de Educación son, en realidad, pensiones. Y entonces nuestras estadísticas son falsas. En comparaciones internacionales, nuestro país se distingue por un alto nivel de gasto público. ¡Pero parte de este dinero no va a maestros, médicos, soldados, sino a jubilados de estos ministerios!





El lado muy bueno de la cosa es que ahora sabemos que si nuestros servicios públicos colapsan cuando nuestro gasto público no ha disminuido, como porcentaje del PIB, es, en particular, porque una parte de estos gastos no está en ningún servicio público.





Muy divertido, la alerta inicialmente lanzada por un economista de izquierda fue abordada y amplificada por un libertario, Sylvain Catherine, que enseña a la economía en los Estados Unidos, en la Universidad de Wharton. Como muestra en este puesto del 22 de febrero de 2025, en el caso de la educación, a un costo total del empleador de € 7,000 por mes, el estado paga un salario neto de € 2,500 al maestro, pero … ¡€ 3,000 en contribuciones de pensiones!





Resultado: el gasto en educación pública de Francia no es el 5 % del PIB, pero en realidad el 4.3 % del PIB. O una enorme diferencia de … 21 mil millones de euros.





Un déficit … demócrata de 78 mil millones de euros





Por lo tanto, entendimos el origen de lo que François Bayrou había llamado, en una nota para el plan para el plan, el «Déficit oculto» pensiones. Esta expresión es infeliz: no hay déficit oculto.





Lo que no es directamente visible es el monto total de estos gastos de jubilación pública. Por lo tanto, según Jean-Pascal Beaufret, ex inspector de finanzas, en 2023, las pensiones solo se financian con el 80 % por los recursos lógicos.





Hasta el 66 %, por contribuciones sociales. Y hasta el 14 % por subsidios, que compensan lógicamente las pérdidas de ingresos debido a la reducción de las contribuciones. 66 %más 14 %, eso es 80 %. Por lo tanto, le falta el 20 %.





¿De dónde vienen? Contribuciones de jubilación muy altas pagadas por los ministerios. Por lo tanto, en total, Beaufret nos dice que el estado gastan 78 mil millones de euros para sus jubilados, ¡y no realizar ninguna de sus funciones!





Esto es lo que debe decirse y conocer. Desafortunadamente, no podemos hacernos el tribunal de cuentas, decirnos que estos 78 mil millones faltantes son simples «Diversificación de recursos más allá de las contribuciones sociales».





El tribunal argumentó con especificidades muy reales del sector público, como un desequilibrio demográfico más pronunciado que en el sector privado, o la existencia de planes de pensiones deficitados particularmente, como el de los militares.





Pero el hecho es que, como señala Beaufret, «Para el estado, el costo de un empleado, titular o contractual, cuesta alrededor de 75,000 euros, contra 48,000 euros para un empleado de la compañía privada». ¿Y deberías encontrar eso normal?





Conclusión: Mirando al frente para prepararse para el futuro





Es necesario reconocer que el régimen de jubilación de los funcionarios públicos requiere, estar en equilibrio, sumas públicas muy importantes, que pesan en gran medida la capacidad de elección y la acción futura del estado.





El déficit no es presupuestario, es de hecho democrático: es necesaria una presentación sincera del gasto del estado, de modo que cada ciudadano sepa a dónde va el dinero público. Y que colectivamente tenemos opciones ilustradas en esta área.