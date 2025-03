Tensiones con Argelia: el ministro del interior amenaza con renunciar si Francia renuncia a un equilibrio de poder

Por

16 de marzo de 2025 a las 12:38 p.m.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, amenazó el sábado 15 de marzo para abandonar el gobierno si París renuncia a un equilibrio de poder con Argelia para que acepte dar la bienvenida a sus nacionales en una situación irregular en Francia.





«Mientras esté convencido de ser útil y se me dan los medios, me movilizarán»argumentó en una entrevista con la transmisión «parisina» en línea el sábado. «Pero», advierte, si me pidieran cedir este tema principal para la seguridad de los franceses, obviamente lo rechazaría. «» No estoy allí para un lugar sino para cumplir una misión, la de proteger a los franceses «agrega al ministro.





Bruno Retailleau, candidato para la presidencia del partido Les Républicains (LR), fue interrogado en el archivo argelino y «La respuesta graduada» Que él pide sus deseos si Argel no aceptaba reanudar a sus nacionales en una situación irregular en Francia. El viernes, el gobierno ha establecido una primera lista de sesenta nacionales argelinos que desea expulsar.









La negativa de Argelia a aceptar a sus nacionales bajo la obligación de abandonar el territorio francés (OQTF), incluido el autor de un ataque que mató a Mulhouse el 22 de febrero, terminó invenimizando las relaciones ya degradadas entre los dos países desde el reconocimiento pasado de julio Emmanuel Macron de la Soberana Morocana en el oeste de Sahara.





Retailleau quiere denunciar el acuerdo de 1968, Macron «Renegotiate»





Bruno Retailleau, quien multiplica las declaraciones virulentas contra Argel, en particular desde la innovación a mediados de noviembre del escritor franco-algerio Boualem Sansal, aboga por el establecimiento de un equilibrio de poder, pasando por una respuesta graduada.









«Al final de la respuesta, habrá un cuestionamiento de los acuerdos de 1968»dice el ministro. «Seré intransigente y espero que se aplique esta respuesta graduada»dijo. El acuerdo de 1968, que los diputados de LR ya habían intentado denunciar en diciembre de 2023, otorga un estatus especial a los argelinos en Francia, el antiguo poder colonial, en términos de tráfico, estadía y empleo.





A finales de febrero, el primer ministro François Bayrou amenazó con denunciar este acuerdo si, dentro de las seis semanas, Argelia no reanudó a sus nacionales en una situación irregular. Por su parte, Emmanuel Macron jugó la carta de apaciguamiento diciendo «Favorable, no denunciar, sino renegociar» Este acuerdo.