Una vulgata marxista tiende a negar a las personas a todas las agencias en la construcción de un fenómeno político como el fascismo. Sin embargo, es necesario analizar los factores psicológicos y subjetivos que Ionesco ha revelado tan bien en su habitación de 1959.





«Rhinoceros» es una obra del dramaturgo de Franco-Roumain Eugène Ionesco (1909-1994), que se publicó en 1959. Acabo de asistir a una excelente adaptación de este trabajo al Teatro Almeida en Londres que alimenta la actual Chronicle. Esta parte en tres actos y cuatro pinturas es de una noticia inquietante: describe una epidemia de «Rinocerita». Esto afecta a los habitantes de una pequeña ciudad provincial que se convierte en un rinoceronte. La historia constituye una parábola tragicómica del irresistible ascenso del fascismo en Europa en la víspera de la Segunda Guerra Mundial.





Ionesco destaca los factores psicológicos que promueven la victoria del totalitarismo sobre los valores y principios democráticos. Se rompe con interpretaciones funcionales – materialistas o marxistas – fascismo. Según ellos, el fascismo emana de la burguesía capitalista ansiosa por preservar su control sobre el poder político frente a la inminente amenaza de una revolución proletaria. El fascismo no es creado directamente por «Liberales autoritarios»pero puede contar con su apoyo financiero e intelectual. A cambio, el régimen fascista defenderá los intereses de clase de los capitalistas.





Este análisis es relevante hasta cierto punto, pero, sin embargo, es insuficiente. Ignora los movimientos de masa que dan una base popular al fascismo. El fascismo mussolino y el nazismo hitleriano se basaron en movimientos que reunieron secciones del medio y las clases de los trabajadores. Para comprender el auge del fascismo, es necesario tener en cuenta los factores psicológicos y subjetivos que se refieren a la cultura política y el contexto del momento: emociones, miedos, esperanzas, inercia, conformismo o la estructura de las oportunidades políticas. Una vulgata marxista tiende a negar a las personas a todas las agencias en la construcción de un fenómeno político como el fascismo.





«Rhinoceros», por lo tanto, reemplaza el fascismo en el corazón de las prácticas sociales y las representaciones de una época. Ionesco muestra que todos somos rinocerontes poderosos, y que debemos darnos cuenta de ellos, al principio, para derrotar a la «bestia sucia». Esta parábola en el totalitarismo también es una reflexión sobre el conformismo social. Creemos que somos agentes sociales críticos y racionales, mientras que la frontera con nuestro ser irracional y gregario es poroso. En situaciones de crisis política, esta frontera puede desvanecerse en unos días, o incluso en unas pocas horas. Ionesco nos invita a una reflexión introspectiva sobre los rinoceronte que se encuentra inactivo en nosotros.





En «Rhinoceros», Jean y Bedrenger son dos amigos de personajes diferentes. El primero, intelectual y perentoria, no es tacaño con consejos paternalistas con respecto al segundo, un hombre reservado y la apariencia cruda. En este mundo racional, nadie quiere creer en la aparición de uno o incluso dos rinocerontes en el pueblo en vista de todos. Solo el tímido Béranger formula esta hipótesis y Jean lo pone en desdén en su lugar. Cuando John finalmente reconoce que un rinoceronte ingresó a la aldea, la conversación se pierde en consideraciones inútiles: ¿es rinoceronte a uno o dos cuernos?









La población incrédula debe rendirse rápidamente: la aldea es invadida por una horda de rinocerontes que siembra el caos. Si la negación del peligro ya no es una opción, ¿qué comportamiento se debe adoptar? Cómo resistir el virus de «Rinocerita» ¿Quién transforma a los humanos en animales? En una editorial legal, el debate continúa: el Sr. Papillon, el jefe, está más preocupado por el beneficio de su negocio que por la seguridad de sus empleados. Es un hombre de la derecha que descarta al Sr. Bœuf, uno de sus empleados, cuando se convierte en un rinoceronte. Botard, otro empleado, es un ex maestro de escuela. Representante de la Unión, quiere ser restos no conformistas y escépticos. Él cree que esta es una conspiración capitalista y una «Maquinación infame» Creado desde cero por los medios.





Dudard es un intelectual que maneja los silogismos para justificar lo injustificable. Ionesco dijo que Jean-Paul Sartre había inspirado el personaje de Dudard porque Sartre todavía encontraba alguna excusa para los crímenes de Stalin. El razonamiento sofista de Dudard llega a normalizar la brutal intrusión de rinocerontes. Ionesco retrata a Botard en Communist Apparatchik y Dudard en la izquierda intelectual. Ambos invocan principios principales en nombre de la gente, pero no se resistan más al capitalista M. Papillon al «Rinocerita». Jean Le Péreptoire pone su reunión con el enemigo con autocompulsor: «Después de todo, los rinocerontes son criaturas como nosotros, que tienen derecho a la vida de la misma manera que nosotros!»





Todos se transformarán en rinocerontes. La dulce y alegre margarita sigue siendo sorda a los avances amorosos de Bedrenger y se une al paquete de los rinocerontes del cual admira la belleza, el ardor y la energía. Por lo tanto, regresa a Bedrenger, carácter anónimo, despreciado por todos, para rebelarse solo contra el «Rinocerita». Él duda, duda, pero finalmente decide no capitular: «¡Soy el último hombre, y lo seguiré siendo hasta el final!» ¡No capitulo! »»





El acto de resistencia de Bedrenger es notable. Por un lado, es el único en liderar esta lucha contra la bestialidad del fascismo, mientras que sus co -reeligionistas sucumben por el conformismo o porque están fascinados por la brutal vitalidad del totalitarismo. Por otro lado, él es el único en rechazar el conformismo de quienes lo rodean. En primer lugar, es un conformismo cultural: los personajes alrededor de Bedrenger hablan una lengua de madera llena de clichés. Su razonamiento evoluciona de repente cuando las circunstancias parecen dictarlo. Mientras se convierte en un rinoceronte, Jean exclama: «El humanismo está muerto, y aquellos que continúan afirmando ser sentimentales viejos». Descansado, Béranger le preguntó: «¿Estás sugiriendo que reemplazamos nuestras leyes morales por ley de la jungla?» »»





«Rhinoceros» nos permite comprender mejor cómo nace y se fortalece el totalitarismo: se alimenta de nuestras dudas, nuestra moral superficial, nuestra cobardía y, sobre todo, nuestro atavismo gregario. El surgimiento del fascismo no es tanto el fruto de una astucia capitalista como la consecuencia de las circunstancias económicas y los peligros políticos. El primer mandato de Donald Trump no fue fascista y el segundo todavía no. Pero podría convertirse en eso. Trump Bluff e intimidado cuando obviamente trata de liberarse del estado de derecho. Está atento a las reacciones de los jueces, sus oponentes políticos, los mercados financieros, sus aliados o enemigos internacionales. Si sus golpes iliberales no encuentran una gran resistencia, continuará socavando las reglas de la operación democrática y el momento fascista estadounidense sucederá.









En Francia, el Rally Nacional no tiene las características de un partido fascista. Es una extrema derecha, entrenamiento nativista y reaccionario. Pero una vez en el poder, ¿no se convertirá en todo? También sería aquí una cuestión de circunstancias y peligros: ¿gobernarían las partes correctas tradicionales con el RN o se opondrían al nuevo poder? ¿Mantendrían su curso a la derecha al monitorear más políticas de RN? ¿La izquierda se convertiría en una verdadera fuerza de emancipación nuevamente o continuaría asustando a los votantes con el polo populista autoritario de LFI y la democracia de terror de la PS? ¿Los intelectuales de los medios estarían puntuando todos los artículos contra el «Nazismo francés» ¿O ofrecerían análisis rigurosos para comprender la responsabilidad del apoyo popular para RN? ¿El confusionismo acentuaría aún más la lucha de los puntos de referencia ideológicos entre la izquierda y la derecha? ¿Los medios informarían honestamente al público o serían el Fondo de Resonancia RN? ¿Los jueces harían justicia o interpretarían el derecho en beneficio de la extrema derecha? Finalmente, ¿cómo reaccionarían los votantes y los ciudadanos: con la renuncia, la apatía y el conformismo como la mayoría de los protagonistas de «Rhinoceros»? ¿O, como Bedrenger, en resistentes ordinarios, pero bien decidido a defender sus libertades amenazadas?





Philippe Marlière es profesor de ciencias políticas en el University College de Londres. Su investigación se centra en la socialdemocracia, la izquierda radical y la ideología republicana en Francia hoy. Él notablemente co -escrito, con Philippe Corcuff, «Los Tontons Flinguers de la izquierda: Cartas abiertas en Hollande, Macron, Mélenchon, Roussel, Ruffin, Onfray» (Textual, 2024).