Serge Moati sobre Jean-Marie Le Pen: “Lo llamé “mi fascista””

Testimonio

El documentalista y presentador de televisión Serge Moati filmó a Jean-Marie Le Pen durante veinticinco años y firmó los documentales “Le Pen, vous et moi” (2003) y “Adieu Le Pen” (2014).











Conocí a Jean-Marie Le Pen en 1988, cuando regresaba de Japón, donde estaba haciendo una película sobre el odio antisemita en el mundo. Me dije: tengo que verlo. Le expliqué mi proyecto por teléfono. «Ah, porque crees que soy antisemita». me dijo. Le respondí: «Tengo algunas suposiciones…» «Ven a verme mañana» concluyó. Bien. Comenzó nuestra entrevista con una terrible diatriba antisemita contra “la internacional judía” de los cuales, como judío, socialista y masón, yo era la encarnación. También volvió a hacer el truco. “punto de detalle” que había estrenado en la radio un año antes. Le dije: «Sabes que estás hablando con un tipo cuyo padre fue deportado (El padre de Serge Moati fue internado en el campo de concentración de Sachsenhausen, del que escapó, nota del editor) ». “Mi padre está muerto. El tuyo, no”. Le Pen respondió.









Quería oírlo y entenderlo, y sabemos que, para lograr que alguien hable, no se empieza llamándolo bastardo. Especialmente quería elementos para la Historia. Así que volví a verlo varias veces, siempre con la cámara a mano. Es un hombre que extrañamente me gustaba cuando no hablaba de política. También lo escribí en la segunda página de mi libro “Le Pen, vous et moi” (2014, Flammarion): “No odio a Le Pen. » Estaba hablando del hombre al que llamé. “mi fascista”. Me metió en muchos problemas. El 21 de abril de 2002, estaba solo con él cuando se enteró por televisión de que se había clasificado para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Vi su rostro transformarse frente a mi cámara. Aquel a quien le encantaba reír, cantar, pronunciar discursos, de repente se sintió melancólico. No tenía ningún deseo de ganar, estoy seguro. Me dijo: “¿Pero dónde está mi Primer Ministro, eh? ¿Eh? »





De camino a casa me encontré con grandes manifestaciones y carteles denunciando la «SS»… París tenía fiebre. Detuve mi auto y comencé a llorar. Casi me avergoncé: debería haber estado con ellos. En cuanto al antisemitismo, difundió estas ideas que existían en la sociedad francesa y que, lamentablemente, todavía existen. Le Pen creía haber previsto antes que los demás lo que íbamos a vivir. La inmigración era una obsesión para él. Lo recuerdo mostrándome África en un mapa mundial y diciendo: “¿Qué vamos a hacer con toda esta gente que va a venir?…”





Respecto a Marine Le Pen, consideró que al demonizar al partido estaba vendiendo el patrimonio. Recuerdo su dureza con ella el día que lo sucedió al frente del FN. Filmé esto aparte entre padre e hija en su camerino. Ella acababa de rendirle homenaje desde el estrado y él le había susurrado secamente al oído: “Deberías tomar lecciones de logopedia. » Eso es todo.









La última vez que lo vi fue la tarde de la primera ronda de 2017, cuando Marine Le Pen se clasificó contra Emmanuel Macron. No parecía nada feliz. De hecho, es un personaje que ha abarcado nuestra historia contemporánea. Soy uno de los testigos, de lo cual no me arrepiento.