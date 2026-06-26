El Festival de las Ideas en La Charité-sur-Loire, un momento destacado para devolver la esperanza a la izquierda antes de las elecciones presidenciales

Un día de diciembre de 2024, el director editorial de Radio Francia se dirigió al sociólogo Arnaud Esquerre para preguntarle: ¿puede ayudar al grupo de servicio público a medir las consecuencias de una decisión del Consejo de Estado? Tras una decisión de Arcom contra CNews, el canal de noticias propiedad de Vincent Bolloré, el máximo tribunal administrativo acaba de pedir al regulador de los medios de comunicación que revise la forma en que evalúa el respeto del pluralismo. Esto corre el riesgo de requerir que todo el espacio mediático –y en particular el servicio público– esté más atento. Pero ¿qué es el pluralismo? ¿Cuál es su necesidad? ¿Sus prácticas? ¿Su esquema normativo?

◗ El festival de las ideas tendrá lugar del 3 al 5 de julio en La Charité-sur-Loire, en Nièvre. Información y reservas en lefestivaldesidees.fr

¿Y por qué hacerle estas preguntas a Arnaud Esquerre? Porque este director de investigación del CNRS es un especialista de la opinión pública y de las manipulaciones que sufre. Porque, con su amigo Luc Boltanski, ya trabajó con grupos de prensa (en “¿Qué son las noticias políticas?”, publicado en 2022 por Gallimard, los dos investigadores cuestionaron la noción a partir de comentarios de lectores de artículos en línea del periódico “le Monde”). Porque dedicó su último libro a la libertad de expresión (“Libertad, verdad, democracia”, Flammarion, 2025).

De sus reflexiones sobre el pluralismo, el sociólogo extrae un libro que aparecerá en septiembre y que lleva un bonito título “El punto de vista perdido”. Medios y democracia” (todavía en Flammarion), determina las condiciones para una reflexión colectiva justa y abierta, necesaria para el debate democrático. Podemos apostar que este trabajo será discutido, particularmente en el mundo político durante la campaña presidencial.

Pero antes, la cuestión del pluralismo en los medios de comunicación será una de las que se plantearán del 3 al 5 de julio en La Charité-sur-Loire, en Nièvre, donde se celebra un Festival de las Ideas, cada año un momento destacado en la vida de la izquierda francesa. No sólo porque allí están representadas varias izquierdas –que hablan entre sí en público y, de manera más informal, en los pasillos del magnífico priorato–, sino también porque se trata de construir un espacio y un momento en el que los líderes políticos se reúnan con investigadores, actores ciudadanos, activistas y periodistas en torno a las principales cuestiones que animan a la izquierda y más allá.

Para esta edición, los organizadores –principalmente Christian Paul, ex diputado socialista, y Guillaume Duval, ex redactor jefe de “Alternatives économique”- decidieron “prueba la esperanza” y ve a ver donde “Está surgiendo un futuro deseable para Francia y para quienes viven allí”.

Cuatro temas estructurarán los tres días de discusiones, debates y carta blanca: ¿qué Europa se enfrenta a los desórdenes del mundo? ¿Cómo podemos reducir la inseguridad en todos los ámbitos? ¿Cómo consumir diferente y mejorar el poder adquisitivo? ¿Cómo revivir la democracia en todos los niveles? Socio desde el inicio de este festival, “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” acogerá esta mesa redonda sobre el pluralismo en los medios de comunicación, pero estaremos presentes sobre todo para escuchar, porque es en este tipo de lugar donde toman forma las reflexiones que tendremos que abordar el año que viene, y quizás más allá.