¿Por qué France-Culture y Guillaume Erner se disculpan tras la difusión de un extracto de Jean-Luc Mélenchon?

Mea culpa. Tras la difusión, el miércoles, de un montaje sonoro en France-Culture que sugería que Jean-Luc Mélenchon había hecho comentarios antisemitas, la radio presentó el jueves 25 de junio: “ disculpas » a sus oyentes.

Palabras ” erróneo » denunciado por el fundador de La France insoumise quien, indignado, exigió sanciones. Aunque France-Culture se propuso disculparse ante su público, no se lo presentó a Jean-Luc Mélenchon. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” vuelve sobre el asunto.

La polémica comenzó durante la mañana de France-Culture, el miércoles 24 de junio, cuando la radio recibió a Marine Le Pen. Durante la larga entrevista con el elegido RN, el presentador del programa matutino, Guillaume Erner, difundió el extracto de un montaje de audio encontrado según su propia admisión ” en las redes sociales “.

Extracto en el que escuchamos una descripción que Jean-Marie Le Pen, condenado varias veces por antisemita, hizo de los judíos. Al mismo tiempo, también se difunden declaraciones de Jean-Luc Mélenchon que se suponen similares.

Este extracto “ que no salió al aire, proviene de “Léon the media” », un medio influyente, y constituye “ un montaje falaz, que nos dimos cuenta a posteriori », se disculpó la radio de servicio público en un mensaje publicado en la página del programa.

El origen del extracto es una entrevista entre Natacha Polony y Jean-Luc Mélenchon retransmitida en Paris Première durante las elecciones presidenciales de 2017. Un intercambio que permite comprender que el líder rebelde no hablaba de los judíos, como sugirió el columnista, sino de las élites francesas. “ La dirección del canal y Guillaume Erner piden disculpas a los oyentes », añade el mensaje. Sin pedir disculpas a Jean-Luc Mélenchon.

Dos días después del asunto, Guillaume Erner también pidió disculpas este viernes 26 de junio, en un mensaje de audio pregrabado difundido por la mañana en France-Culture. Reconoce dos errores: haber encontrado “ este montaje de audio (…) en las redes sociales » sin haber especificado la fuente y no tener “ revisó escrupulosamente el contenido de este montaje de audio “. El periodista admite que el audio era “engañoso”, error que notó ” a posteriori » y que él “ arrepentirse “.

Guillaume Erner afirmó que el extracto de audio fue eliminado de la repetición del programa del miércoles. “ Esto no está en línea con mi ética profesional. “, afirmó, asegurando que estará atento en el futuro, sin pedir disculpas a Jean-Luc Mélenchon.

El jueves, no convencido por el comunicado de prensa de France Culture, Jean-Luc Mélenchon criticó irresponsabilidad » de la radio que “descarta su compromiso” por “ apoyar sin decirlo al reincidente Guillaume Erner “. Unas horas antes, el fundador de los rebeldes había denunciado “ un montaje horrendo “, ” crudo pero venenoso “.

El coordinador político de La France insoumise, Emmanuel Bompard, exigió una disculpa ante “ una reacción absolutamente indigente » y sanciones contra “los periodistas que difundieron este falso montaje »

Cuando habló en el extracto de “ casta, es decir los todopoderosos financieros y sus medios de comunicación, títeres políticos “, mencionó ” El comportamiento de las élites francesas. », defendió el coordinador político de La France insoumise Manuel Bompard, también en X. La France insoumise anunció que se apoderaría de Arcom.

Las SDJ (Sociedades de Periodistas) de Francia-Cultura y Radio Francia publicaron este jueves un comunicado de prensa en el que “ separarse » del cronista, considerando además que el asunto “ mancha la credibilidad de la antena “. “ Aquí interviene directamente la responsabilidad editorial de Guillaume Erner y de France-Culture. », juzga el sindicato SNJ-CGT de Radio Francia.

La Sociedad de Productores de Cultura Francesa (SPDC) también criticó en un comunicado dos “ faltas graves » en la entrevista con Guillaume Erner. El montaje de audio difundido” no se ha obtenido ni en su procedencia ni en los extractos que utiliza » y el periodista « participó en una dinámica de “normalización de la RN transfiriendo culpas a LFI », señala el SPDC. Durante su entrevista, el presentador preguntó a Marine Le Pen: “ ¿Cuándo decidiste romper con el antisemitismo de tu padre? »

El SPDC exige que la gestión de la radio “ ordeño » estos dos puntos, más allá de las excusas ya formuladas.