Cancelados Solidays y la Marcha del Orgullo en París a petición del prefecto de policía de París

No se correrán riesgos. El prefecto de policía, Patrice Faure, pidió este viernes 26 de junio la cancelación del festival Solidays y de la Marcha del Orgullo LGBT+, debido a la ola de calor. Mediante amparo firme, la prefectura advierte a los organizadores que en caso de que no cumplan con su solicitud, “ el jefe de policía los prohibirá por orden “.

“A pesar de las adaptaciones realizadas por los organizadores y sus esfuerzos para aumentar su capacidad interna de primeros auxilios, la afluencia de varios cientos de miles de personas en estos eventos creará un alto riesgo de exigir demasiado a un sistema de salud ya movilizado al límite”escribe la jefatura de policía. El prefecto de policía ya había prohibido las competiciones y eventos deportivos en París mediante un decreto del 18 de junio.

Dos reclamos que surgen mientras el país está sumido en un “ Ola de calor excepcional que dura desde el 21 de junio », superando los récords del episodio mortal de 2003. La noche del miércoles al jueves fue la más calurosa jamás registrada en el país según Météo France. Una situación que pruebas servicios de emergencia y establecimientos de salud “. Patrice Faure dijo el jueves por la noche que los hospitales parisinos “ estan saturados » y que “ El número de hospitalizaciones sigue aumentando. “. El primer ministro Sébastien Lecornu anunció el jueves la activación del nivel 3 del plan Orsan, previsto para coordinar la movilización de los profesionales sanitarios y de las estructuras asistenciales.

Desde el inicio de la ola de calor, los bomberos de París (BSPP) han duplicado su número de intervenciones diarias, es decir, casi 2.500 intervenciones diarias desde el domingo por molestias o problemas de deshidratación, según “Le Parisien”. Ya en este contexto, Patrice Faure publicó el jueves un decreto prefectural que prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública desde el mediodía de este viernes hasta el sábado a las 7 de la mañana. También estará prohibida la venta de alcohol para llevar, pero a partir de las 18 horas.

“ A pesar de las adaptaciones realizadas por los organizadores y sus esfuerzos por aumentar su capacidad interna de primeros auxilios, la afluencia de varios cientos de miles de personas a estos eventos creará un mayor riesgo de sobrecargar un sistema de salud ya movilizado hasta sus límites. “, afirmó el comunicado de prensa para justificar estas cancelaciones.

Los organizadores del Solidays, que debía celebrarse del viernes al domingo en el hipódromo de Longchamp (Altos del Sena), informaron a sus equipos de la cancelación del evento, según informa France Info. Lo mismo ocurre con la Marcha del Orgullo, prevista para el sábado y cuyos organizadores anunciaron su aplazamiento a petición del prefecto. “ Estamos pensando en organizarlo en septiembre pero hay que juntarnos todo el equipo para ver cómo nos recuperamos », comentó Anouk Veyret, copresidente de Inter-LGBT, organizadora del evento. “Consideramos que es el prefecto quien lo cancela, estábamos seguros de nuestro sistema, no habríamos tenido un gran número de víctimas, pero escuchamos la cuestión de la salud pública y el desbordamiento de los hospitales”añadió.

En 2025, Solidays acogió a más de 258.000 asistentes al festival al ritmo de Zaho de Sagazan y Damso. Para la Marcha del Orgullo, casi 500.000 personas marcharon por las calles de París en 2025.

Otra Marcha del Orgullo, prevista también para el sábado, esta vez en Lyon y Villeurbanne, fue aplazada hasta septiembre por sus organizadores. Una cancelación también debido al calor, mientras que Météo France prevé hasta 38°C en la ciudad el sábado.